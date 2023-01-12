【癌症殺手】女子長期鼻塞驚揭已患鼻咽癌　醫生拆解3大因素要留心

▲ 女子長期鼻塞驚揭已患癌，醫生拆解3大因素要留神。

有時候身體細微的反應，可能正是患癌的警號。台灣一名女子長期受鼻塞所困因而求醫。醫生經初步診斷後為女子切去鼻瘜肉作治理，及後再作化驗時驚覺鼻中息肉「塞滿癌細胞」。

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綜合台媒報導，台灣一名放射性腫瘤科醫生分享病例時指，患者為一名女性，曾於8年前不幸罹患了乳癌第一期，但所幸的是女子經過治療後得以痊癒。

然而女子數周內亦受鼻塞所困擾故再度求醫。當時經醫生檢查後診斷女子的鼻塞是由鼻瘜肉問題所致，故為其進行了鼻瘜肉切除手術，解決鼻塞的問題。

及後醫生為女子的鼻瘜肉進行化驗，結果顯示女子鼻腔中的組織為「惡性腫瘤」，代表女子當時是患上了鼻咽癌。醫生表示當患者得知病況後感到十分驚訝，但也強調

也算是幸運，因為兩次罹癌也發現得很早，所以能完全消除癌細胞。

本港患者確診多已屬較晚期

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男仕（20至44歲）最常見的癌症，患者數量則以40至60歲的男性為最高，每年達到每10萬人有30人或以上的新增過案。

事實上，本港大部份鼻咽癌患者確診時，其鼻咽癌期數多數都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%），病情發展已屬較晚期，是本地男士第9號癌症殺手。對於這個現象，林醫生就指出這與鼻咽癌的早期病徵不明顯有關。

TOPick早前曾就鼻咽癌訪問了耳鼻喉科專科醫生林偉雄醫生，他指出鼻咽癌往往並非由單一因素就能夠引發，而是需要在基因、環境及病毒這3個因素互相配合影響下才最終導致鼻咽癌。

基因因素

華人在基因上本身已比歐美人較容易患上鼻咽癌

如家族成員有鼻咽癌病史，患癌的機率亦較一般人高

環境方面

飲食習慣：經常吃鹹魚等醃製食品或含有防腐劑食品

職業：經常暴露於木屑、棉花屑等污染物的人士

病毒方面

大部份鼻咽癌患者均與EB病毒（Epstein-Barr virus）有關，不少人年輕時都曾經感染過不自知。若出現持續感染則引致鼻咽癌。

鼻咽癌常見病徵

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責任編輯：羅嘉欣