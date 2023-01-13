【前列腺癌】五兄弟同患前列腺癌疑遺傳致病　男士年過五十夜尿多腰痛要留神

▲ 前列腺癌患者李德光的五兄弟都先後患上此症，醫生說是有遺傳因素，有家族史的比其他人患上風險高3倍。

對於男性而言，前列腺癌是不可忽視的威脅。近年香港的前列腺癌個案急升，根據2020年的統計數字，前列腺癌成為香港男性10大致命癌症的第三位。

李德光在63歲剛從工作崗位退下來，本計劃享受人生，怎料癌魔突來訪，他沒有太大驚訝與傷感，一心遵照醫囑全力治療。

今年68歲的李德光，退休前任職染料化工推銷員，發現前列腺癌是2017年8月，當時63歲的他剛退休。「甫退休，上天就給我這份『禮物』。上一次心臟塞了兩條血管，前列腺癌是第二次考驗。」

知悉患癌，依仗他對健康資訊的留意。「我常從朋友口中得知前列腺肥大，也從醫務診所看過有關的宣傳單張，指出夜尿多過兩次，宜接受前列腺檢查。當時我每晚都有夜尿多過兩次的情況，晩上睡覺不時有腰痛，於是叫醫生幫我寫紙檢驗。」

▲ 男士夜尿頻仍，也是健康警號。（iStock圖片）

遵照醫囑 全力治療

經醫院抽血後，同年12月有結果，醫生要他再回醫院，指PSA（前列腺特異抗原）達8.4（正常為不超過4） ，指診後也發現有一粒腫瘤，進一步活檢抽組織。「抽針後我的指數是14點幾，屬中後期前列腺癌。」

確診患上前列腺癌，李德光沒有太驚訝，他指全拜自己的豁達人生觀。「既然今日不知明日事，所以知悉患癌症也沒有很大意外，將治療方面全交托給醫生，我也全心遵照醫囑。我常跟老友記說，上天早有安排我們走哪條路、能走幾遠，我們不可反對的，只能欣然接受。」

對前列腺癌他早有所聞，因家中包括李德光同父異母的五兄弟都先後患上此症，醫生說是有遺傳因素，有家族史的比其他人患上風險高3倍。

經歷36次電療

因李德光早年曾「通波仔」，進行手術需停服薄血丸，有機會塞血管，經與家人磋商後決定接受電療，他接受了36次電療。「治療開展，那時是一日電療一次，每次僅六、七分鐘，每星期做5次，過程中也沒有不適。」

▲ 他以過來人身份提醒，前列腺癌愈早治療，治癒的機會愈高。 （湯致遠攝）

電療前醫生已把副作用告知，如疲倦、作悶作嘔、皮膚痕癢等。「托賴我都沒有以上感覺，如有問題可告知醫生，醫生會幫你解決。如我有痔瘡，電療十多次後，痔瘡脹大，大便變得糜爛，醫生便處方痔瘡膏及軟便藥物，問題迎刃而解。」他以過來人經驗提醒病友，治療期間遇上問題，最好先把重要的寫低記下，待見醫生時詢問，勝過覆診時臨急趕忙，忘記詢問。

感謝太太關懷備至

抗癌路上，李德光最感激是太太，除了每一次見醫生和覆診都相陪外，飲食上也尤為注重，李太在旁回應：「減少煎炸，以清淡為主，電療後身體比較燥熱，會煲蘿蔔水、竹蔗水給他喝。我退休前是一名老師，很多事情也會堅持，吃對他身體好的食物、湯水，不准他食的也會堅持到底。2014年他心臟血管栓塞，我已十分擔心，幸過了一關，2017年的前列腺癌，也慶幸丈夫性格樂觀，作為太太當然要全力支持，讓他把病治好。」

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現在李德光身體已回復正常，每隔半年驗一次血，當PSA指數不高過2便已過關。「PSA指數是會有波動的，我電療完畢後，試過是0.1，4個月後是0.2，之後0.4、0.8一路升，時升時跌，只要不超過2就暫時不用馬上見醫生。」

現時他閒餘會與老友打乒乓球，患癌後他成為了香港癌症基金會義工及病人自助組織前列腺會主席，參與活動及講座，與同路人聊天、分享，了解並跟進他們狀況，生活忙碌且充實。

同路人分擔喜與憂

他認為同路人互相扶持幫助很重要，他記得在醫院電療時，遇上一個八十多歲的伯伯，同樣患上前列腺癌，沒有人相陪孤身一人到診，見他連交費也不懂得，十分徬徨，李德光自動出手相助，帶他繳費外，也安慰伯伯電療過程簡單快捷，也沒甚麼痛楚，囑他可以放心，伯伯由此如釋重負。

▲ 李德光表示，前列腺癌患者年齡群多為70歲，最年輕他接觸過是53歲，由此寄語男士們在50歲後，身體檢查兼驗埋PSA。（iStock圖片）

他作為義工，遇過狀況各異的病人，部分抗病已心灰意懶，隱閉在家不想見人，他最記得有一個病友是中醫師，前列腺癌已屆晚期，打兩針化療針後，子女要帶他移民，李德光建議他把餘下4針化療完成後才離港，但病友決定盡快離港，到達彼邦後，病情惡化，個多月撒手塵寰。「病友的決定有其原因，但也感到十分婉惜。」

前列腺癌患者年齡群多為70歲，最年輕他接觸過是53歲，由此寄語男士們在50歲後，身體檢查兼驗埋PSA。「不一定有事，有事及早治療，成效爭好遠。不要以為夜尿多、腰痛是正常，前列腺肥大與早期前列腺癌徵狀也差不多呢！」

▲ 年過五十的男力，有腰痛必須留神。（iStock圖片）

香港癌症基金會為本港最具規模癌症服務機構，於 1987 年成立，致力為受癌症影響的患者及其親友，提供免費資訊、專業指導及朋輩支援服務。透過屬下遍佈醫院、社區及家居的支援網絡，癌症基金會秉承令癌症患者活得更好的服務使命，竭力確保抗癌路上不孤單。

記者：周美好