【欺凌陰影】黑暗榮耀女主復仇是缺愛？　醫生拆解欺凌影響反社會心態

▲ 黑暗榮耀女主復仇是缺愛？ 醫生拆解欺凌影響反社會心態

筆者最近看了超人氣韓劇《黑暗榮耀》，故事講述由宋慧喬飾演的文同珢，由於在讀書時遭受欺凌，長大後她決定成為一位無情的復仇者，君子報仇十年未晚，她選擇以牙還牙，以眼還眼，上演一場公主復仇記，不少讀者也詢問筆者復仇者是怎樣練成？那麼我們怎樣才能幫助復仇者？

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要分析復仇者，首先我們要明白可恨之人必有其可憐之處，文同珢由於經歷讀書時代的被欺凌事件，可惜當時作為長輩的老師，甚至連自己的父母，不但沒有站出來伸出援手，反而還顛倒是非黑白，這樣受害者就會感到非常無助，從此不再信任他人，當然最容易衍生的情緒問題就是抑鬱症，萌生自殺念頭也不足為奇。愛與恨只是一線之差，愛與恨就如幣之兩面，兩者是互相緊扣。物極必反，當愛在她的人生完全消失，情緒就會向另一個極端發展，取而代之的就是徹底的仇恨，最終產生復仇心態。

欺凌事件層出不窮，除了可以在校園發生也可以在職場，如果在家庭發生，可能就是家暴或虐兒個案。作為旁觀者我們能夠做的就是要伸張正義和儆惡懲奸，努力去阻止這些欺凌事件發生，作為受害者家人，也一定要竭盡所能站在無助弱者的身旁，為受害者討回公道，假如不幸出現情緒問題，也應立即尋求專業人士的協助。

復仇者的內心深處除了可能覺得自己是一位受害者，此外他們也可能出現思想謬誤，用一種非黑即白的方式，去解讀當前發生的不幸。如果能幫助他們跳出受害者心態和既定的思想框框，讓他們明白所有事物都是好中帶壞，壞中帶好，這樣他們才有機會放下執着。在現實生活中，當我們發現一個人有強烈的報復心態或反社會行為，或許他們也像文同根一樣有着不可告人的悲慘過去。雖然我們無法改變過去，但每個人都可創造截然不同的將來。

愛生愛，恨生恨，治療的鑰匙就是將恨轉成愛！無情者原是有情人，只要復仇者能再一次幸運地遇見她能相信的人，讓她明白人間有愛，讓她再一次燃起愛火，這樣就能轉化復仇者。文同珢能否終止報復在她的人生中不斷輪迴？她最終會否成為黑暗的復仇者？還是成為一位榮耀的天使？相信《黑暗榮耀》第二季將會給予我們一切想知的答案！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《黑暗榮耀》