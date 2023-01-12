【恐怖情人】落毒慘害醫生老婆變殘疾　黑心丈夫下場曝光

▲ 落毒慘害醫生老婆變殘疾，黑心丈夫下場曝光。

「人心隔肚皮」，豈料連枕邊人也不可相信。內地一對醫生在2015年結為夫妻，婚姻維繫了3年，就以離婚收場。妻子的家人代其收拾行李時，赫然發現丈夫的「謀殺大計」，投毒令妻子皮膚潰爛更慘變殘疾。事後妻子向丈夫提告，可是事情一度不能立案，而近日法院就一事有最終定案。

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綜合內媒報道，2016年11月，山東女醫生劉雲出現感冒症狀，同為醫生的高姓丈夫便為她進行吊鹽水「治療」。但自接受丈夫的治療後數天，劉雲便開始出視力模糊及腳部抽筋。及後就連劉雲的外貌也出現改變，身型暴漲，皮膚仿如撕裂一樣。

劉雲曾對丈夫的用藥有過質疑，可是丈夫卻堅稱是感冒藥。直至劉雲皮膚上出現了一道道的紫紋，始正式外出求醫。

經醫生檢查後，發現劉雲的血糖值高出了3倍以上，於是她先後到了內分泌科、消化內科、心臟內科及肝病科等7個門診就醫，最終診斷出罹患多囊卵巢綜合症、糖尿病以及代謝綜合症。

2017年，丈夫向劉雲提出離婚，劉雲的母親替其回家收拾行囊時，赫然發現夫婦二人家中有大量「地塞米松」。據悉這種的長效激素藥物副作用大，反應時間長，更會令使用者出現激素性白內障。

事件一經被媒體報導後，丈夫曾承認自己為妻子曾注射了11支「地塞米松」，理由在於節省醫療費，更指是在妻子知情的情況下使用。

可是即使劉雲向丈夫提告，但事情一度不能立案，因先後有3間的司法鑑定機構也表示，無法就劉雲的損傷，鑑定是否達到「輕傷以上」的立案級別。

事件前後歷經約5年，當地法院終就事件開庭審理，丈夫被控方以「故意傷害罪」起訴。而當地司法機構亦認為丈夫的供詞並不可信，因有數據指出他曾購入91支「地塞米松」，大部分已不知去向。

劉女再次於庭上再次與前夫相遇，她坦言即使過了數年，仍十分痛恨前夫：

他毀壞了我的身體和6年青春，我不要賠償、不諒解，只求法律予以嚴懲。

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責任編輯：羅嘉欣