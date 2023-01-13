【抑鬱症】頑治型抑鬱症是絕症？　精神科醫生拆解3大迷思與謬誤

▲ 頑治型抑鬱症是絕症？ 精神科醫生拆解3大迷思與謬誤

患上抑鬱症的患者猶如墮進「情緒困局」，被負面情緒籠罩。更甚者，當持續使用足夠劑量的抗抑鬱藥一段時間後，抑鬱症仍未好轉，臨床上會評估患者的抑鬱症為頑治型（Treatment-resistant Depression）。藥到但未能病除，處於困境中的患者倍感心身受累，更隨時有輕生危機。筆者認為，即使是頑治型抑鬱症，最重要是對症下藥。治療方案就如工具箱中的工具，只要及時、適當地用對工具，患者的病情將得以慢慢走出困局。不過，大眾對頑治型抑鬱有不少誤解，這些誤解可能會窒礙患者盡早接受治療的時機，以下將逐一道破。

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性格懦弱怕事的人，才會容易患上頑治型抑鬱？

的確，性格負面悲觀的人比樂觀開朗的人較大機會患上抑鬱症，甚至是頑治型抑鬱。但是情緒病與性格並無直接關係，抑鬱症更不是多愁善感、懦弱、膽小、經不起考驗的代名詞。抑鬱症的主要成因是患者受到生活上巨大轉捩點的衝擊，令患者的腦內分泌產生變化，情緒因而受影響。然而，當患者接受過兩種不同類型的抗抑鬱藥一段時間，且定時服用足夠劑量，病情仍未有起色，臨床上會稱之為頑治型抑鬱，患者會長期處於極度低落、抑鬱、絕望的狀態中，對以往喜歡的事件興趣盡失，甚至有自殺念頭。

放任不管頑治型抑鬱症，讓患者休息一下，想通了便會自然痊癒？

雖目前醫學界並沒有完全排除患者自我調節情緒的可能性，但是筆者認為「越早越好」是治療抑鬱症的關鍵。不接受治療，病情輕微的患者可能會好轉，但更大機會是繼續惡化。抑鬱症影響的不只是情緒，更會引發多種生理問題，如頭痛、睡眠困難或嗜睡、食慾不振、集中力或思考能力下降、易疲倦等，嚴重影響正常生活及社交。種種情況會隨時間日積月累，如雪球般越滾越大。越複雜、越嚴重的病情，治療的難度便會上升。更值得留意的是，如患者的病情屬頑治型，能自行痊癒的機會更是微乎其微。

頑治型抑鬱症是絕症？等於無藥可醫？

頑治型抑鬱症並非絕症，只要對症下藥，患者病情方可得以紓緩。抑鬱症藥物治療的「工具」以口服抗抑鬱藥物為主，如選擇性血清素再吸收抑制劑、血清素與正腎上腺素再吸收抑制劑等。但對於頑治型抑鬱患者較複雜的情況，可能需要用上其他「工具」配合，現時醫學界有針對頑治型抑鬱、採用其他藥理機制的新型藥物出現，例如針對谷氨酸的噴鼻式藥物，起效時間較短，可以有效應對自殺傾向等突發的危險症狀，再配合其他藥物治療及心理治療，幫助患者一步一步走出抑鬱症的陰霾。

抑鬱症雖越趨普遍，但大眾對其認知仍有不足，可能會造成標籤效應，令患者不敢向人傾訴或求醫。當負面情緒的山丘越堆越高，最終可能會一瀉而下，難以控制情緒。因此，大家不妨多關心及接納身邊的人，簡單的聆聽和關心或陪伴患者向醫護人員求助，也可幫助抑鬱症患者度過情緒難關。

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《頑治型抑鬱的迷思與謬誤》