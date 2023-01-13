【育兒心得】不少爸媽患上一種強迫症 叫「填滿子女的時間表」

▲ 「填滿時間表」是一種強迫症，是家庭生活的病態。

假期過後，日子回復正常，亞仔返學，我接放學。在校巴接過兒子後，總會去買燒賣食，沿途會談天說地，這是接放學的Ritual 。「媽咪，我鍾意同你一起。」亞仔又出「冧招」!「我都是啊！」媽媽也不示弱。

「其實………返學很悶，我喜歡與家人做一些Fun Things 。」兒子說。「什麼Fun Things?」我有點疑惑，近來好像沒有和他做過什麼有趣的事情。「同你們到處走走。」兒子繞著我說。

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原來Fun是那麼簡單？!不是，有些以為很簡單的事情是需要下功夫，正如要你的家居簡約，首先要願意斷捨離囤積的雜物，維持室內空間，才會有舒適的感覺。生活也是一樣，學會斷捨離不必要的節目和忙碌，簡單且專注地一起，對於很多家庭來說並不容易。

很多父母把日常安排得緊湊妥帖，如有太多時間空間是沒有作安排的，反而會覺得不安。有位媽媽朋友對我說：「如果我當日有事做，要老公照顧兒子，我一定會安排當天的節目給他們。」「為何？」我問。「如果我不安排全日的事情，老公就會同兒子在家打機、睇劇、飲汽水、食薯片。」這位媽媽頭痛地解釋原因是薯片汽水無益。

當然，站在「政治正確」的立場，打機、食薯片、飲汽水確實無益，但老公願意照顧子女，而且有講有笑，這些飲汽水、食薯片的光陰將會是子女長大的親密家庭回憶，充滿養分呢。

「填滿時間表」是一種強迫症，是家庭生活的病態。其實子女長大後，你最想他們記起家裡的什麼？食過幾多有益食物？學過幾多種興趣？到過幾多地方旅行？還是很多和爸媽簡簡單單一起的時光？

親親密密地對話？甚麼才是more Fun？甚麼才是最有益？或許是2023大家要想想的問題。

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