【新春盆菜】6間酒店盆菜按年加價　九龍酒店龍逸軒漲幅26%售3,300元

新春將至，本網發現有酒店新春盆菜價格按年錄得漲幅，介乎4%至26%不等，當中尖沙咀九龍酒店龍逸軒12位用盆菜加幅最高，由去年的約2,600元漲價至3,300元；同一款盆菜6人量亦有25%的升幅。其次如心酒店的盆菜最高漲幅達兩成。
九龍酒店中菜廳龍逸軒的「鮑羅萬有喜慶盆菜」，今年6位用及12位用份量的網購價格，分別錄得加幅25%及26%，由去年的1,399.2元及2,599.2元，漲價至1744.2元及3,274.2元。
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▲ 香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒的「鮑魚聚寶盆菜」6位用（酒店圖片）
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▲ 香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒的「鮑魚聚寶盆菜」2位用（酒店圖片）
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▲ 如心酒店吉品如意齋盆菜 (六位用)（酒店圖片）
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▲ 如心酒店吉品如意齋盆菜 (12位用)（酒店圖片）
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▲ 如心酒店「好市大利富貴盆菜」12位用（酒店圖片）
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▲ 如心酒店「好市大利富貴盆菜」6位用（酒店圖片）
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▲ 九龍酒店中菜廳龍逸軒的「鮑羅萬有喜慶盆菜」（酒店圖片）
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▲ One-Eight-One酒店「鮑魚發財聚寶盆菜」 （酒店圖片）
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如心酒店的盆菜漲幅達6.3%至20%，包括「好市大利富貴盆菜」供6位用$1,888，較去年的$1,598，高出18%；12位用亦由$2,998加至$3,588，升幅20%。「素吉品如意齋盆菜」供6位用由$788加價至$838，漲幅6.3%；至於12位用亦漲價9%至$1,628。
One-Eight-One酒店推出的盆菜普遍上漲200元，包括「富貴鮑參花膠盆菜」6位用$1,888、10位用$2,888，按年分別升12%及7.4%；「鮑魚發財聚寶盆菜」供6位用$1,288、10位用$1,888，按年分別漲價18%及12%。
香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒的「鮑魚聚寶盆菜」，2位及6位用份量，去年售價分別為588元及1,688元，今年普通日子漲價7%及4%，至628元及1,758元； 年廿九至大年初四領取分別加價15%及10%，至678元及1,858元。
港島香格里拉酒店及海景嘉福洲際酒店亦有加價，幅度介乎1.5%至5%不等。
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記者：陳麗娜