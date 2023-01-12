【新年活動】荃灣如心廣場微型藝術展　全新新春作品1月16日登場

▲ 新作《尖沙咀鐘樓》展現綵燈會盛況。(圖片由品牌提供)

荃灣如心廣場呈獻《小香港･大節日》微型藝術展覽。中庭展場除換上農曆新年巨型主題裝飾 ─「福」字吉祥大鼓，及鴻運當頭大醒獅3隻外，更有多件應節的微型藝術作品登場。展期將至2月19日，與大家共度喜氣洋洋而又浪漫溫馨的佳節。

最新影片推介

《小香港･大節日》微型藝術展覽

▲ 藝術家參照2019年在鐘樓舉行的綵燈會，製作有「吉祥鳥」之稱的孔雀綵燈。(圖片由品牌提供)

將於1月16日展出的《尖沙咀鐘樓》為是次展覽特別製作。藝術家參照了2019年綵燈會，在水池內加入有「吉祥鳥」之稱的孔雀綵燈，綴以七彩小燈泡，全人手製作的元宵花燈，寓意幸福美滿。

微型孔雀綵燈製作難度甚高，在3D打印的孔雀雛型上，需為羽毛逐一貼上經剪裁的絲帶，一隻孔雀單單身體已有兩層分別14條羽毛，尾巴有3大幅羽毛連同末端的三色眼斑，之後要在每條羽毛的邊緣圍上金色鐵線，以模仿花燈的框架。作品共有4隻孔雀、兩個花瓶及18朵花型綵燈，更準備數十種顏色的絲帶，令作品更色彩繽紛。

另一件賀年展品《黃飛鴻舞獅賀新春》，由參考李連杰造型製作的黃飛鴻師父，帶着徒弟在寶芝林前舞獅，前有大頭佛，旁邊有敲鑼打鼓，慶賀新春，祈求帶來好運、財富及闢邪驅病。藝術家顏麗曣手工製作獅頭，用「紥（作）、撲（紙）、寫（色）、裝（飾）」的傳統技藝，將獅頭做得栩栩如生。獅頭上的七彩毛球，用非物質文明遺產的絨花製作。

▲ 作品<<圍村盆菜宴>>。(圖片由品牌提供)

其他精彩新春作品有《年宵花巿》、《圍村盆菜宴》、過年一定要光顧入貨的《金記海味》，以及《團年飯》等，處處洋溢着濃厚的賀年氣氛。

《珍寶海鮮舫》、《遺忘的時光—1930》繼續展出

兩期共展出61件微型藝術展品。第一階，包括再現其光輝歲月的《珍寶海鮮舫》，重建「歡迎光臨」霓虹招牌、大型魚缸、大堂中龍椅和宴席及大門前《食神》中周星馳和谷德昭等 。還有仿照歷史照片而創作的《遺忘的時光—1930》，立體展現上世紀戰前風情，重現香港早期建築物外牆的中西廣告招牌、穿上唐裝戴帽子的行人等。

《維多利亞港》兔年煙花迎新春

蓋涵香港四十多座地標性建築，不同的摩天大廈燈火在夜空中輝煌閃耀。大家可透過AR技術成為「人臉煙花」，成為作品的一部分。

微型藝術工作坊

由「快樂微型藝術會」香港微型藝術家教授，讓大家學習製作微型賀年食品及港式情人節大餐，NINA CLUB 會員只須憑指定積分及消費即可參加。

《小香港･大節日》展覽詳情

日期：即日起至2023年2月19日

展覽分兩期展出：

Part 1- 聖誕：即日起至2023年1月16日

Part 2- 農曆新年: 2023年1月16日至2月19日（1月11日全場將率先換上賀年布置）

時間：上午11時至晚上8時 地點： 如心廣場一期1樓中庭 費用：免費入場

《小香港･大節日》微型藝術工作坊

日期：2023年1月15 日及2月12日

時間：下午2時至3時及下午4時至5時

地點：如心廣場一期1/F中庭

換領詳情：於指定日期內電子消費滿HK$500或以上，憑最多2張有效電子機印發票，即可換領微型藝術工作坊名額乙個 (每節10名)。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中樂表演

《樂樂國樂團》於1月28日一連兩日現場表演悠揚樂韻的中樂表演，並設樂器體驗工作坊讓大家免費參加。

「樂樂國樂團」 – 中樂合奏表演詳情

日期: 2023年1月28日及1月29日

時間: 下午2時 (45分鐘)

地點: 如心廣場一期 1/F 中庭

樂器體驗工作坊

日期: 2023年1月28日及1月29日

時間: 下午3時 (1小時)

地點: 如心廣場一期 1/F 中庭

「畫下嘢」香港速寫作品展覽

由城市畫家組成的藝術團隊—《畫下嘢》舉行香港速寫作品展覽。城市畫家背着畫袋和「架生」在城市漫步，透過寫生去探索城市不同的面貌，用畫筆留住城市的輪廓，畫出他們心目中的香港。

詳情

日期：即日起至 2023年2月19日

時間：上午10時至晚上10時

地點：如心廣場二期1/F (119號舖旁)

費用：免費入場

新年獻禮換領

換領日期：2023年1月9日或至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時或至換完即止

換領地點：如心廣場一期1/F商場禮賓部

換領詳情：

1)憑場內即日電子消費滿 HK$1,800 ，憑最多4張有效電子機印發票，即可換領「如心酒店集團 ‧ 瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕禮券」乙張。

2)憑場內即日電子消費滿 HK$1,500，憑最多4張有效電子機印發票*，即可換領「如心酒店集團 ‧ 椰汁金糖年糕禮券」乙張。

新春賀年利是封換領

換領日期：即日至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：如心廣場一期1/F 商場禮賓部

換領詳情 ：NINA CLUB 會員憑300積分起或憑場內即日單一電子消費滿 HK$200，即可換領「利是封(長版)套裝」/揮春連福字套裝 。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：張懿慧