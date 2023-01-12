【開壇】蘇民峰教計吉凶位　 陳若思懂擺基本家居風水佈局

▲ 《開壇》

由蘇民峰拍住4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）、陳國麟（Doniven）主持的《開壇》，明晚 (1月13日)節甩內，蘇民峰師傅會在開班教授風水命理。

有報道就話過師傅私人教授收費，每課以十萬元計，仲要夾過生辰八字，有緣人先肯教。

▲ （左起）倪嘉雯、陳若思、黃嘉雯、陳國麟認真上堂學術數。

Amber真人不露相

蘇師傅在節目開始前介紹，會指導觀眾睇風水︰「無論外巒頭、內巒頭；宅內外形勢；飛星都會教你，每堂都有嘢背，睇完包你識計八宅飛星、每年吉凶位置。」睇節目學風水，袋錢落你袋。

至於4位J2ers今次一點都不輕鬆，因為每4集會有一次小考，得分最高主持可以外出跟蘇師傅實習。

▲ Amber想拜蘇民峰為師學術數面相。

Amber更是真人不露相，未做《開壇》節目前已是蘇師傅粉絲，睇過不少師傅的作品。她接受訪問時話︰「未上堂之前，其實我自己都有上網睇人哋講風水，我係師父粉絲，差不多佢出嘅書我都有買。」

每集會同其他主持在熒幕前上堂，每人都好認真寫筆記。她透露暫時學了基本家居佈局，更風水師上身話︰「而家基本都仲係（行緊）八運，所以淨係睇東南同西北兩個方位都夠，門向東南或者西北就旺丁同旺財。」

同時已學曉找尋家居的五鬼（衰位），六煞（桃花位），天醫（財位）方位。Amber自言有同師傅講過正式拜師︰「不過佢話而家咪教緊我哋囉，其實都有諗過學曉之後第時可以搵食。而家都係幫屋企同親人睇先啦。」

▲ Carmen讀書時期是學霸，每事問有「煩煩」的外號。

Carmen破解謎題駕輕就熟

今次螢幕開課，似乎開正學霸Carmen一瓣，中學時期修讀理科，對破解謎題駕輕就熟。

她接受訪問時話︰「學霸唔敢當，新一季要考試，都鍾意呢種模式，喜歡邏輯推理，不嬲考試都冇壓力。中學時期對唔明嘅事會好想知點解，每事問所以同學都叫我『煩煩』，不過冇惡意嘅。」

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另外， Doniven回覆時話今次可以跟師傅學到八宅風水，希望學成之日，可以幫自己屋企睇風水，他說︰「之前有學過八字算命，都有諗過第時業餘幫人哋算命。」

明晚第一堂會講解「陰陽」的概念，世間萬物非陰即陽，好似山、水屬陰，空氣屬陽，師傅在節目中提到口訣「陽氣遇空而竄，陰氣界水即止」，讀術數一定要識。

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