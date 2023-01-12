  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍工定義】人生重來也會選擇做腫瘤科醫生 莫樹錦：人生莫大的福氣

休閒消費 14:14 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

筍工並非一定是高薪厚職。

Reily來自澳洲，個子不高，但樣子英俊，是百分百超級運動員，在北海道二世古開設滑雪學校，更是滑雪教練的教練兼考官，難得有他指點，獲益良多。

同坐纜車上山，風雪飄揚下淺談，知悉他冬天在北半球工作，當我們盛夏時，他便轉戰南半球，既可回老家，也可加緊訓練，換句說話，Reily全年在雪地工作，完全生活在白色世界裏，醫生狐疑他放假時會否選擇陽光海灘？

「No. I ski at my holiday！」（我放假也選擇滑雪！）平時工作是教導滑雪，放假則是自己和家人滑雪，這份熱衷實令人敬佩。

最新影片推介：

人生莫大福氣，是找到一份自己喜愛的職業，大清早起床第一個念頭是：「好嘢！又返工了。」興趣是工作，工作是興趣，這境況實在來得不易，首要條件是熱誠和技能，其二便是付出熱誠和技能後得到回報，最重要的，這並非金錢回報，一句「謝謝，你真棒」、一絲感恩的微笑、一副滿足的表情，這些才是工作變作興趣的動力。

時常被問，作為腫瘤科醫生會否感到壓力而不開心？醫生總會答道：「絕對不會！」即使人生能重新開始，也絕對會選擇同一項工作。科學是兒時興趣，能應用科學技能直接幫助病人解決問題，只要願意多付出點心意，便不難得到病人感謝的微笑，實在想不到比這更「筍」的「筍工」。

筍工並非一定是高薪厚職的，能讓別人快樂、令自己滿足，才是真正筍工。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

相關文章

【生命無價】癌婦不忍標靶藥太貴拖累家人 莫樹錦勸說：你的存在對他們是無價
13:58 2022/12/09
【生命無價】癌婦不忍標靶藥太貴拖累家人 莫樹錦勸說：你的存在對他們是無價
【標靶藥】 獲美國FDA批准最貴的藥一劑幾錢？ 莫樹錦：香港富豪也感肉痛
09:42 2022/12/16
【標靶藥】 獲美國FDA批准最貴的藥一劑幾錢？ 莫樹錦：香港富豪也感肉痛
【國際智商】港人IQ低過伊朗人 莫樹錦：何必以智商作比較？
11:26 2023/01/05
【國際智商】港人IQ低過伊朗人 莫樹錦：何必以智商作比較？

你可能感興趣

【生命無價】癌婦不忍標靶藥太貴拖累家人 莫樹錦勸說：你的存在對他們是無價
13:58 2022/12/09
【生命無價】癌婦不忍標靶藥太貴拖累家人 莫樹錦勸說：你的存在對他們是無價
【標靶藥】 獲美國FDA批准最貴的藥一劑幾錢？ 莫樹錦：香港富豪也感肉痛
09:42 2022/12/16
【標靶藥】 獲美國FDA批准最貴的藥一劑幾錢？ 莫樹錦：香港富豪也感肉痛
【國際智商】港人IQ低過伊朗人 莫樹錦：何必以智商作比較？
11:26 2023/01/05
【國際智商】港人IQ低過伊朗人 莫樹錦：何必以智商作比較？
莫樹錦 減肥 職場文化

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
10:13 2023/01/11
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買