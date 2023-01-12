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【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如

娛樂 14:26 2023/01/12

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前港姐何天兒（前名何傲兒）胞姐何傲芝近日榮升為人妻，與「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政拉埋天窗，成功嫁入豪門當少奶奶。

昨日（1月11日）於灣仔五星級酒店舉行豪華婚禮，邀請不少圈中藝人好友出席，包括沈卓盈、林盛斌（Bob）、黃婉曼、岑潔儀等，妹妹何天兒當然亦有盛裝亮相。

作為好友的黃婉曼更留言祝賀：「老懷安慰的一晚 #雙喜臨門你值得幸福 #白頭到老睇吓大家為你哋笑得幾開心」

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轉型馬評人

現年38歲的何傲芝（Gigi）2009年加入TVB成為旗下藝人，為節目《東張西望》擔任主持。早年起由幕前藝人轉型為馬評人，經常出入馬場，活躍於上流社會圈子，成功結識到現任丈夫董必政。

二人拍拖多年感情穩定，Gigi曾與當時仍是男友的董必政，一同現身馬場拉頭馬，可見早已融入董家。

其奶奶吳玲玲有「翡翠皇后」之稱，除了經營翡翠生意，目前更是全國政協委員、香港善德基金會主席董，地位顯赫。

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

傳大洗成分手原因

Gigi在圈中最為人知的一段情，是與蕭正楠的3年情。

有指當年蕭正楠難忍女方大洗兼花心，與現任太太黃翠如拍劇《師奶Madam》而撻着，被狠飛的Gigi曾在社交網上炮轟「邪不能勝正」，疑指向黃翠如當小三。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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