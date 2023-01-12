【家事問題】媽媽去旅行孝順女收工買餸煮飯　爸爸一個反應令女生心淡

▲ 爸爸的反應真係令人好心淡。

不要少看3餸1湯，由買到煮殊不簡易！所以媽媽是非常辛勞，近日有女生發文，指媽媽去了旅行，所以她就肩負起媽媽的責任，負責煮飯，孝順女收工還要去買餸已經很累，想不到煮出來後，爸爸和妹妹毫不欣賞還嫌三嫌四，爸爸更曾狠批：「攞去餵豬，豬都唔會食！」女生當堂很心淡。

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該女生在香港討論區以「好心煮飯仲要俾人嫌三嫌四嘅感覺真係唔好受」為題發帖，表示原來每日要諗煮咩餸真係好難，以前見到阿媽煮，每日都有唔同嘅餸，基本上每餐都會有3餸1湯。

最近阿媽去左旅行，搞到我要負責每晚嘅晚餐，收工仲要去買餸已經好攰，點知煮完出嚟，阿爸同阿妹仲要嫌三嫌四，又話唔想食呢樣果樣，又話煮得唔夠味...

而爸爸的評語「攞去餵豬，豬都唔會食！」更令女生傷透心，

真係煮畀佢地食已經好好，仲要咁多要求，又唔肯自己煮。我自己都有食，其實都好味呀，正正常常，佢使唔使咁講嘢。佢哋仲話不如叫外賣仲好啦。

而妹妹更話不想叫外賣更好，女生就解釋，「唔想叫外賣都係為佢哋身體著想，出面嘅嘢食咁多味精，係屋企自己煮健康啲，又平啲，點都好過叫外賣啦。咁辛苦煮畀佢哋食佢哋仲咁多嘢講。」

女生最後慨嘆：

突然明白左阿媽平時煮飯原來係咁辛苦㗎！



網友就替女生不值，留言話：「吃力不討好，下次煮比自己食」、「知道阿媽平時嘅辛苦後平時就要多幫阿媽手可以減輕下啦！」、「斬料、蒸海鮮、灼菜、已經可以好多日唔同」、「買兩餸飯，一人一盒」、「咁辛苦自己做咩，叫外賣算啦」、「通常懶人叫佢自己諗自己做，最後佢哋唔敢再多聲氣」、「咁講嘢好過份，你唔好再煮，等佢哋伸個頭出窗口食風」。

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責任編輯︰王明芳