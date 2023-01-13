【靚太安樂窩】兔年九宮飛星家居風水開運法　風水師教犯太歲禁忌+化解攻略

▲ 風水師羅師兄和大家分享2023年九宮飛星吉凶位分佈及為犯太歲人士提供化解方法。

九宮飛星， 隨流年變化。因此，不少人每年都會透過家居風水佈置來轉運，祈求新一年好事齊來、逢凶化吉。今集《靚太安樂窩》找來風水師羅師兄，和大家講解兔年吉凶位分佈、傳授開運秘笈，亦會為犯太歲人士提供化解方法及注意事項。

▲ 風水師羅師兄。(曾嘉文攝)

兔年九宮飛星開運法

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羅師兄表示，由於九個星位每年都有不同變化，所以風水佈局擺位亦要作出相應變化，同時配合個人命格及家居位置座向。

正東方-病符位

「二黑巨門星」代表疾病、病氣。這個位置避免擺放太多雜物、電器，多注意自己和家人的健康狀況。

建議風水小物：六帝錢、銅葫蘆

東南方-是非位

「三碧祿存星」代表爭執、是非小人及官司。避免與家人或同事吵架，在辦公室內要小心小人背後放暗箭，影響人事關係。

建議風水小物：紅色揮春、如意結、紅辣椒裝飾

東北方-破財位

「七赤破軍星」代表劫財、損失，如家中方位是窗口、門，有機會破財。

建議風水小物：擺放任何藍色物件，如藍色水晶

正南方-大財位

▲ 八白玉扣，有助催財。(曾嘉文攝)

「八白左輔星」代表正財、事業。這個方位忌擺放垃圾或雜物，避免影響催財旺氣。

建議風水小物：八白玉扣、水種植物、紅色或黃色的催財裝飾

正西方-貴人位

「六白武曲星」代表著橫財。該方位忌擺放垃圾雜物，否則影響主人運勢。

建議風水小物：貔貅、龍龜、聚寶盆、金髮晶、金鈦晶、銅元寶、招財植物

西南方-桃花位

「一白貪狼星」代表桃花人緣、感情，有助提升人緣和增進夫妻或伴侶感情，或拍拖脫單。

建議風水小物：粉紅、紫、紅色的飾物

西北方-大病位

「五黃廉貞星」代表疾病、死亡。該方位需保持整潔，如大門門向西北方，注意招惹意外之事或健康問，如呼吸系統毛病。

建議風水小物：黑曜石、銅葫蘆、六帝錢及或銅製發聲物品（如音樂盒）

正北方-喜慶位

「九紫貴人星」代表喜慶、姻緣。本年想添丁、結婚及旺桃花人緣，可增添佈置，有助增加喜慶事。

建議風水小物：宜擺放植物和任何紫、紅物件，如9粒紫水晶、粉晶，或九朵花、蝴蝶飾物

中宮方-文昌位

「四綠文曲星」代表學業、事業升職。此星旺文昌，有利考試、進修增值和創作。

建議風水小物：文昌塔、4支毛筆、文昌竹、富貴竹

犯太歲生肖年份及化解方法

沖太歲生肖：雞

年份 1933,1945,1957,1969,1981,1993,2005,2017 化解方法 寺廟攝太歲及戴牛形及蛇形之玉器或飾物，雞牛蛇三合玉佩亦可

值太歲生肖：兔

年份 1927,1939,1951,1963,1975,1987,1999,2011 化解方法 寺廟攝太歲及戴狗形玉器或飾物

刑太歲生肖：鼠

年份 1924,1936,1948,1960,1972,1984,1996,2008,2020 化解方法 寺廟攝太歲及戴牛形玉器或飾物

害太歲生肖：龍

年份 1928,1940,1952,1964,1976,1988,2000,2012 化解方法 寺廟攝太歲及戴猴形玉器或飾物

破太歲生肖：馬

年份 1930,1942,1954,1966,1978,1990,2002,2014 化解方法 寺廟攝太歲及戴猴形玉器或飾物

犯太歲Q&A

Q：犯太歲人士可以參加白事？

羅：可免則免。雖然犯太歲運氣未必太差，但太歲影響力大，對個人大運及流年中的五行力量產生變化，加重陰氣沾身的機會。如非必要，盡量避免出現在最重要的環節或背朝墓地。出席時，需要預備「百解紙」，在完成白事後掃全身並用火盤化掉。犯太歲者需直接跨過火盤，亦切忌回頭看，回家後需用碌柚葉洗澡。

Q：犯太歲人士可以參加紅事？

羅：相對白事而言，紅事影響不太。

Q： 犯太歲人士可以到醫院探病？

羅： 若至親摰友生病，或需到醫院工作之犯太歲人士，建議攝太歲及戴上相關玉器。

Q： 還太歲一定要去上年攝太歲的寺廟？

羅： 如上年犯太歲、曾到過寺廟攝太歲人士，新年前可去當時攝太歲的寺廟還太歲。如果不方便，亦可打電話到附近寺廟查詢還太歲事項。

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責任編緝：張懿慧