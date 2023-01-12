【毒舌大狀】黃子華何啟華合唱《毒舌神曲》　子華神：製作上很遷就我

賀歲電影《毒舌大狀》將於1月21日（大年三十）上映，黃子華更為電影開金口，聯同阿Dee合唱hiphop風的電影宣傳曲《毒舌神曲》。

此歌由填詞人小克以引人入性的歌詞刻畫出整齣電影結構，剛取得「叱咤樂壇作曲人大獎」的湯令山（Gareth.T）擔任作曲、編曲，以hiphop主調為《毒舌神曲》掀動出電影神緒。

▲ （左起）導演吳煒倫、黃子華、湯令山。

錄音前沒特別準備

而《毒舌神曲》完整歌曲及MV將在本周日（1月15日）於圓方戲院行舉行首播會，屆時Dee連同導演吳煒倫及片中主要演員謝君豪、王丹妮、楊偲泳、栢天男出席，隨後更會乘坐開蓬巴士途經廣東道及彌敦道，巡遊油尖旺，與巿民拜早年。

為《毒舌神曲》開金口的黃子華在今日（1月12日）發放的製作特輯中表示，在拍攝整齣戲過程中，並沒想到會製作主題曲。

▲ 《毒舌大狀》

子華說：「套戲如果有一首歌，可以講出套戲主題的感覺是很適合。電影有好的音樂，是能夠令劇力加倍發揮。這次有很好的音樂製作人，首歌的質素是很高的，有一種冤情感覺在後面，感覺很適合這部戲。」

他表示，錄音前沒有特別準備：「大家也知道我不是特別唱得叻，製作上很遷就我，阿Dee音樂感強，跳舞感又強，攀着阿Dee的背脊來說，可以說是安全的。」

至於會否有機會與Dee一起唱Live演出，子華回應：「不是我選擇人，是別人選擇我。」阿Dee則笑言：「我有些淆底，但有機會不妨一試。」

▲ 阿Dee與湯令山。

阿Dee與偶像合唱興奮

能夠與偶像子華神合唱電影宣傳曲，令阿Dee興奮不已。

阿Dee說：「這首是我與偶像子華神一齊合唱的一首歌，小克的歌詞真的很能夠表達到這部電影，第一次聽到真的想不到可以如此填詞，第一次聽demo感覺是很難唱，我嘗試模仿Gareth.T的聲線但很難，扮他的聲線去唱，其實頗難堪，最終都是用自己的聲線去演繹。」

首次為電影編寫歌曲的Gareth.T說：「我做這首歌之前有問小克意見，問他覺得看過這齣電影之後感覺如何，我們計劃做一首hiphop及型格的歌曲，與小克研究過，歌詞與音樂是很夾，對於第一次做電影的配樂，有很好的體驗。」

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《毒舌神曲》

曲：Gareth.T

詞：小克

唱：黃子華／何啟華

黃：

點稱呼在下毒舌大狀

打甩官司係咪你願望

單單打打得我幫你擋

真真假假得我會包裝 聽清楚在下毒舌大狀

想輸間廠定係要粒糖

開金口將邊個送監倉

我太在行 何：

幸運 你不過是幸運

投身法律遊戲 不可一世 攀上天俯瞰

命運 最終也是命運

法院過日辰 得過且過 去審判路人

回望半生 毒舌寸嘴 留下法令紋 黃：

點稱呼在下毒舌大狀

打甩官司係咪你願望

單單打打得我幫你擋

真真假假得我會包裝 聽清楚在下毒舌大狀

想輸間廠定係要粒糖

開金口將邊個送監倉

我太在行 何：

笠上 這假髮

揹起天職點燈

為何視作 生存技能

天秤 叫世間得公允

誰蒙著眼 把正義幽禁

如夢乍醒 毒舌寸嘴 才是你敵人 黃：

點稱呼在下毒舌大狀

打甩官司係咪你願望

單單打打得我幫你擋

真真假假得我會包裝 聽清楚在下毒舌大狀

想輸間廠定係要粒糖

開金口將邊個送監倉

我太在行 何：

權貴 逃罪

黃：

白骨 下葬

何：

裁決 人做

黃：

但天 在看 黃：

點稱呼在下毒舌大狀

家陣贖罪就係我願望

一張恢恢天網都發光

惻隱之心迫我去擔當 聽清楚在下毒舌大狀

心知冤枉但仲有希望

抓出真兇歸案至心安

至𢴈落床

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