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【司法覆核】不獲進入異性公廁　跨性別人士申司法覆核

社會 15:15 2023/01/12

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跨性別團體跨青時刻副主席曾令弦（中）今到庭外聲援。（梁錦麟攝）

有跨性別人士因《公廁（行為及舉止）規例》中，規定尚未更改身份證性別的跨性別人士不能進入異性公廁申請司法覆核，要求法庭頒令擴闊有關規例中對「男性」及「女性」的定義，讓進行「真實生活體驗」的跨性別人士可使用合乎其性傾向的公廁。聆訊今（12日）於高等法院進行，申請人一方指，若申請人為外國居民，現階段已能更換護照上的性別，又質疑以身份證性別界定跨性別人士使用公洗手間的權利是否合理。

申請人以K作代號；答辯人為環境及生態局局長及律政司司長。

申請一方引述海外及本港研究指，逾40%跨性別人士外出時不敢使用洗手間，跨性別人士的自殺風險較常人高9倍，而跨性別人士屬社會弱勢的一方。

申請一方指，若申請人為外國居民，現階段已能更換護照上的性別，使用合乎性取向的洗手間，質疑以身份證性別界定跨性別人士使用洗手間的權利是否合理。

申請一方又指，由於規例下未有賦予「真實生活體驗證明書」未能在規例下生效，以致相關跨性別人士的歧視情況出現。申請人一方又指，「真實生活體驗」屬性別轉換的重要階段，對跨性別人士來說，跨性別人士進入合乎其性取向的洗手間則是「真實生活體驗」關鍵之一。

申請一方又引述答辯人說法，指以身分證明文件決定性別能方便警員核實性別，由自身判斷性別或妨礙警員執法。惟現時討論的是經醫生評定的「真實生活體驗」，而且將跨性別人士的性別認同納入法例考慮，不會使規例的界線模糊。

申請一方續指，現時講述的是並非在洗手間內展示性器官，而是跨性別人士使用洗手間受到的影響。申請一方指，不允許跨性別人士使用合乎其性取向的洗手間，屬危害他們的基本需要。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟

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