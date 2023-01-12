【消防設備】消防處斥8,700萬元引入七號滅火輪　屬全球首艘獲認證民用核生化防衛船

▲ 「七號滅火輪」於2020年投入服務，船上具有處理核生化及輻射事故設備。（曾耀輝攝）

為加強應對海上事故能力，消防處早年斥資8,700萬元購入「七號滅火輪」，是目前全港唯一可處理化生輻核事故設備的救援船，亦是全球首艘獲國際機構「船級社」認證的民用核生化防衞船。「七號滅火輪」最高時速每小時35海里，是目前消防滅火輪中速度最快。

七號滅火輪2015年在台灣製造、2020年底在本港正式服役。船上具備防核生化及幅射功能的設備，包括可以為懷疑受化生輻核感染人士即場進行洗消，並由芬蘭製造化學生物氣體及伽瑪射線監測器檢查，船艙空氣會有否污染物等。

船艙內設有系統維持空氣潔淨及正壓空氣，防止室外受污染空氣流入。海務及潛水區助理區長霍兆邦指，一旦本港受生化學或核事故，舉例有核動力的船隻訪港發生事故，「七號滅火輪」便會出動救援，撤離船上人員；並即時派發洗消包供更衣沖洗。

「七號滅火輪」最高時速達每小時35海里，比消防處本身最快的「八號滅火輪」的每小時28海里更快，由中區滅火輪消防局到長洲僅20分鐘，到西貢亦只需約30分鐘。船上同樣具有先進滅火設備，包括2座遙控水炮，每枝水炮出水量可達每分鐘4000升，射程達100公尺，同時設有水簾系統，全船船身都有水喉即時沖洗。

「七號滅火輪」至今已曾於2021年的昂船洲金屬廢料躉船三級火及去年西貢吊鐘洲一級船火中參與行動。由於船上設獨立空氣系統，於疫情期間七號滅火輪亦安排接載離島的確診者至社區隔離措施。

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記者：蘇文軒