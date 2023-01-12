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【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡　 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】　

娛樂 16:47 2023/01/12

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）組成的女團COLLAR為慶祝成軍一周年，推出新團歌《The Bright Side》。

同時，更推出以「The Bright Side號」為題觀光巴士，啟航儀式在今日（1月12日）於尖沙咀舉行。

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大批百粉絲到場

據大會表示，「The Bright Side 」寓意「世界就算灰暗，也為你留下一扇窗，一線光能為你打開天空，帶來一線希望」。

為隆重其事，並於今日舉行「The Bright Side號」啟航儀式，以尖沙咀天星碼頭為起點，然後「行大運」經尖沙咀、彌敦道、亞皆老街等，目的地為西九M+表演場，屆時COLLAR並會在該處唱新歌。

約在下午3時，在起點現場約百名粉絲等待巴士啟航，他們帶備了燈牌、相機及應援物等迎接。

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COLLAR向支持者打招呼

在下午4時左右，COLLAR全員登上「The Bright Side號」，在觀光巴士的上層向街上粉絲揮手、做心心手勢打招呼。

而COLLAR現身後，現場粉絲十分興奮，除舉機拍攝外，並大叫偶像的名字外亦大唱COLLAR的歌。

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巴士約在4時15分開車，粉絲即追住巴士，部份更「追車」由尖沙咀碼頭一直追至旺角。而COLLAR在車上向沿途的市民揮手打招呼、擺心心手勢。

至於在「The Bright Side號」車內，貼滿成員的相外，並播放住新歌的宣傳片。

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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