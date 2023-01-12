【南韓旅遊】Trip.com推江原道住宿及玩樂優惠　滑雪套票低至6折【1.13開搶】

▲ Trip.com推江原道住宿及玩樂優惠，滑雪套票低至6折。（Trip.com圖片）

今年1月13日至31日期間，Trip.com香港用戶於平台上預訂江原道酒店住宿及冰雪玩樂門票可享折扣優惠。江原道伊利希安江村滑雪場套票優惠價HK$76，低至6折。

韓國江原道是2018年平昌冬奧會舉行地點，每年冬季會舉辦「江原冰雪節」。Trip.com與韓國江原道政府達成合作，為外遊港人送出優惠。是次優惠活動於2023年1月13日開始，1月31日結束，Trip.com用戶在使用流動應用程式或電腦版網頁訂購江原道酒店房間及遊樂活動門票時，只需輸入指定優惠碼即可獲得優惠，訂購酒店房間滿HK$350可獲HK$85元扣減，而訂購滑雪等遊樂活動門票滿HK$110元亦可扣減HK$50。

▲ 鳳凰滑雪場。（Trip.com圖片）

另外，經Trip.com購買滑雪套票，低至6折。訂購江原道大明維瓦爾第VIVALDIPARK滑雪場套票原價HK$330，優惠後只需HK$280；鳳凰滑雪場平日全日套票原價HK$475，優惠後只需HK$425；江原道伊利希安江村滑雪場套票原價HK$126，優惠後只需HK$76；南怡島二人門票原價HK$182，優惠後只需HK$132等。 詳情可瀏覽Trip.com網頁。

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責任編輯：陳麗娜