【吸煙禍害】9歲開始吸煙口腔滿佈斑點　中學生全身兼下體停止發育

▲ 台灣一名高中生被發現有多處健康問題，揭發他原來9歲開始吸煙，引致全身多處包括下體停止發育。

吸煙影響健康一生，年青人吸煙更會引致發育問題。台灣一名高中男生在校園進行體檢時，被醫生發現健康異常，不但口腔內滿佈斑點、頸部淋巴結腫大，且肺部聲音猶如老人家，全身多處包括下體更有停止發育跡象，高中生才透露自己早於9歲開始吸煙，每天煙不離手。

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台灣家庭醫學科醫生陳柏臣在YouTube《健康多1點》頻道中分享特別病例，指有次入學校替高中一年級（相等於香港中四）學生進行健康檢查時，其中一名男學生表示近期身體不適，一直覺得很疲倦。他為該學生進行頭頸理學檢查時，發現學生「口腔有點怪怪的」，內裏滿佈斑點與色素沉澱，懷疑對方有長時間吸煙習慣。

該名男生被陳醫生當場踢爆後，嚇到驚惶失措，希望醫生幫忙保守秘密。他坦承自己9歲開始吸煙，一直到高中煙不離手，沒有吸一天都會覺得渾身不自在，更向陳醫生表明「戒煙可能沒辦法」。

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頭頸發炎肺部聲音如老人

陳柏臣醫生又發現，男生應正值血氣方剛的年紀，但手腳竟然冰冷循環差，且手指末端有膨脹的杵狀指。接著再摸摸他的頸部，並聽診心臟、肺部及檢查脊椎側彎、腹部與生殖器，發現統統都有問題。其中頸部淋巴結有對稱性腫大，相信他的頭頸部正在發炎；而肺部聲音猶如老人家，「但出現在高一學生身上」。

接著脫褲看生殖器時，陳醫生驚覺這名高一學生沒有發育，「這時間點應該該發育的都要發育了」，因為他從小吸煙嚴重影響其全身發育，即使求醫都需要看很多專科。該名學生聞言感到驚慌，問可以怎麼辦，改食電子煙會否較好？陳醫生斷言兩者沒有大分別，下令他必須戒煙，遠離不良嗜好，能否成功戒煙除了醫療協助外，最關鍵還是要靠他的意志力。

陳醫生奉勸家長們，必須多留意孩子的日常行為與身心狀況，當發現任何未成年人士出現不良嗜好時，一定要阻止，以幫助他們及早清醒，為發育與健康著想。

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責任編輯︰王明芳