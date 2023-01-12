  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吸煙禍害】9歲開始吸煙口腔滿佈斑點　中學生全身兼下體停止發育

兒童健康 17:29 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

台灣一名高中生被發現有多處健康問題，揭發他原來9歲開始吸煙，引致全身多處包括下體停止發育。

吸煙影響健康一生，年青人吸煙更會引致發育問題。台灣一名高中男生在校園進行體檢時，被醫生發現健康異常，不但口腔內滿佈斑點、頸部淋巴結腫大，且肺部聲音猶如老人家，全身多處包括下體更有停止發育跡象，高中生才透露自己早於9歲開始吸煙，每天煙不離手。

最新影片推介︰

台灣家庭醫學科醫生陳柏臣在YouTube《健康多1點》頻道中分享特別病例，指有次入學校替高中一年級（相等於香港中四）學生進行健康檢查時，其中一名男學生表示近期身體不適，一直覺得很疲倦。他為該學生進行頭頸理學檢查時，發現學生「口腔有點怪怪的」，內裏滿佈斑點與色素沉澱，懷疑對方有長時間吸煙習慣。

該名男生被陳醫生當場踢爆後，嚇到驚惶失措，希望醫生幫忙保守秘密。他坦承自己9歲開始吸煙，一直到高中煙不離手，沒有吸一天都會覺得渾身不自在，更向陳醫生表明「戒煙可能沒辦法」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

頭頸發炎肺部聲音如老人

陳柏臣醫生又發現，男生應正值血氣方剛的年紀，但手腳竟然冰冷循環差，且手指末端有膨脹的杵狀指。接著再摸摸他的頸部，並聽診心臟、肺部及檢查脊椎側彎、腹部與生殖器，發現統統都有問題。其中頸部淋巴結有對稱性腫大，相信他的頭頸部正在發炎；而肺部聲音猶如老人家，「但出現在高一學生身上」。

接著脫褲看生殖器時，陳醫生驚覺這名高一學生沒有發育，「這時間點應該該發育的都要發育了」，因為他從小吸煙嚴重影響其全身發育，即使求醫都需要看很多專科。該名學生聞言感到驚慌，問可以怎麼辦，改食電子煙會否較好？陳醫生斷言兩者沒有大分別，下令他必須戒煙，遠離不良嗜好，能否成功戒煙除了醫療協助外，最關鍵還是要靠他的意志力。

陳醫生奉勸家長們，必須多留意孩子的日常行為與身心狀況，當發現任何未成年人士出現不良嗜好時，一定要阻止，以幫助他們及早清醒，為發育與健康著想。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【缺乏性教育】自慰期間將溫度計插尿道　12歲性好奇男童忍痛9小時求救
15:56 2023/01/11
【缺乏性教育】自慰期間將溫度計插尿道　12歲性好奇男童忍痛9小時求救
【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
13:13 2023/01/06
【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
【兒童生長】小朋友無故腳痛半夜扎醒　醫生證屬肌肉性疼痛「生長痛」
18:47 2023/01/04
【兒童生長】小朋友無故腳痛半夜扎醒　醫生證屬肌肉性疼痛「生長痛」

你可能感興趣

【缺乏性教育】自慰期間將溫度計插尿道　12歲性好奇男童忍痛9小時求救
15:56 2023/01/11
【缺乏性教育】自慰期間將溫度計插尿道　12歲性好奇男童忍痛9小時求救
【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
13:13 2023/01/06
【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
【兒童生長】小朋友無故腳痛半夜扎醒　醫生證屬肌肉性疼痛「生長痛」
18:47 2023/01/04
【兒童生長】小朋友無故腳痛半夜扎醒　醫生證屬肌肉性疼痛「生長痛」
兒童健康 醫生 中小學教育 中學 煙草產品

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】
17:11 2023/01/11
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】