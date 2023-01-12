【曱甴出沒】曱甴隨傢俬從舊屋到新居港人日打死5隻　專家教6個位放藥餌輕鬆KO蟑螂

▲ 曱甴晚晚喺屋企開party，真係睇見都驚。

曱甴出沒，真的令人很煩惱，有港人在社交平台發文，指早前搬屋由舊居搬到新居，懷疑蟑螂隨住傢俬一同進註新居，晚晚在廚房覓食開party，港人每晚可以打死5隻，困擾得他上網求救，請教網民有什麼方法消滅曱甴！

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該名港人日前在facebook群組的「家居裝修分享谷」發帖，表示剛搬進新居，未知是否舊居的曱甴伴隨傢俬一起進註新居，令他相當頭痛，

舊居搬新居，可能把蟑螂都搬到新居了，每晚廚房都可以打死5隻左右，請問大家有什麼方法治蟑螂？

貼文一出，有不少網民分享經驗並提供方法，但最緊要注意個人衛生，「一點絕，幾好，用過一次，連細強都唔見」、「最緊要要知道 d 曱甴係邊度嚟！如果自己屋企內，就係自己衞生問題，如果係外面或水渠嚟就冇得攪！如果你有睇開東張西望講 d 曱甴老鼠屋，就知點解！」

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯︰王明芳