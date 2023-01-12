【入稟索償】涉受僱期間遭非禮　印傭入稟向前僱主及僱傭公司索償

▲ 涉受僱期間遭非禮，印傭入稟向前僱主及僱傭公司索償。（資料圖片）

56歲康文署康樂事務經理涉多次在私家車上及寓所非禮印傭，包括強吻面頰和嘴、摸手摸腳等，早前經審訊後被裁定13項猥褻侵犯罪成，入獄36周。印傭昨（11日）入稟區域法院，指控前僱主及相關中介公司涉違反《性別歧視條例》，要求索償；入稟狀未有列明金額。

申索人以「AN」作代號，5名答辯人分別為前僱主巴廷明、2間中介公司廣源貿易公司及家亮僱傭有限公司、以及2名公司持牌中介人楊松木和賴基成（均為譯音）。

入稟狀指，申索人自2021年於前僱主的元朗寓所工作。申索人指於1月

被前僱主妻子責罵而感到沮喪，前僱主遂安慰她時曾緊抱她約10秒。

同年3月至6月，前僱主多次在私家車上摸申索人手和強吻，並曾凌空抱起她稱「先生好錫你」等。申索人其後成功偷拍1段前僱主在浴室親吻她的影片，並交給警方。

申索人其後與前僱主到僱傭公司開會，申索人要求更換僱主，答辯人楊松木指申索人須先送回印尼，又稱不能保證申索人能覓得新僱主，楊又稱前僱主承諾過不會重犯，申索人擔心丟飯碗，故簽署了一份夾雜印尼文及英文的文件，前僱主亦向申索人付了3,000元。申索人指前僱主於會面後重施故技，她認為中介公司不能提供協助而沒有再求助。

根據《性別歧視條例》，前僱主涉在職場性騷擾申索人；中介公司及持牌人則涉沒有告知申索人的權利，施壓令她簽署放棄申索的文件，沒有向警方或勞工處等部門揭露性侵事件等，因而違反條例。司法機構網頁顯示，案件已排期於3月22日首次聆訊。

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記者：陳曉欣