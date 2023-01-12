【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女

▲ 張敬軒王菀之首次在電影分演男女主角。

張敬軒和王菀之（Ivana）夥同魏浚生、白只等主演的《超神經械劫案下》，看戲名和卡士似是瘋狂喜劇，其實此片有更多估不到的元素，軒仔和Ivana從音樂上的交心拍檔，到今次在電影中互相對立，軒仔笑言還有「為藝術犧性」場口。

張敬軒和王菀之相識多年，無論在唱片、舞台劇和演唱會都曾合作過，二人更形容早有如生死之交，在電影這個範疇上，Ivana相對經驗較軒仔豐富，首次在電影共同擔任男女主角，對他們來說都是很新鮮的體驗。

《超神經械劫案下》分別改編自韓國電影《我們全村都不是人》及台灣電影《詭扯》，同時加入不少本地元素，張敬軒演的解款員，意外跟同伴捲入一宗黑吃黑的劫案中，為了找出賊贓，闖入了深山村莊，跟王菀之演的神秘村長展開連場角力。

▲ 二人今次要應付不少動作戲，軒仔更形容Ivana是新一代打女。（湯致遠攝）

自爆有裸跑場面

拍賀歲片，軒仔坦言初時以為是輕輕鬆鬆搞下笑，但拍下去發現並非自己想像。「電影是有喜劇元素，卻更加多黑色幽默，另外還有懸疑、靈異，而且有大量動作戲，我們要對打、開槍、爆破，吊威也，還要離地6呎，完全超乎我想像。」

戲中有耍棍場面的王菀之，有不少動作都跟軒仔一同上陣。「我們本來想看似專業點，沒有加保護裝備，以為拍幾次就完成，但拍完回家全身都像散晒。」

軒仔回想：「今次找來了錢家班來負責動作，武指事前已和我們不斷開會，又預先拍好了幾場動作的demo作參考，我看了示範覺得那是為甄子丹、楊紫瓊而設！我是較少拍戲，今次真是可以一次過滿足所有願望。」

軒仔又指Ivana今次化身新一代打女，王菀之笑言日後真的有興趣多演動作戲。「的確武指都有讚我，還不斷加我的場口，而減了軒仔的動作戲，其實他都有武功根底，看他一揮棍便知。」

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軒仔指今次更有重口味的裸跑場面，可說為「為藝術而犧牲」。他透露：「這場戲我們要封了兩、三畝的田來拍，Jeffrey（魏浚笙）要裸露可能好吸引，但還有我和白只，所以我說這部戲有『驚嚇』成份，我諗住為藝術犧性可以有攞獎機會，哈哈！」

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受年青世代感動

完成這齣賀歲片，問到軒仔會否對拍戲有更多興趣，他認真道：「我還是覺得唱歌舒服點，拍完這套戲，以後我都會盡可能支持每一套港片，因為拍戲實在太偉大。」

他解釋：「很多時拍攝人員拍完夜更，在片場睡幾小時又再開早班，大家都是滿懷著夢想才會去拍戲，做錄音工作也會通頂，但很難跟拍戲那種程度相比，尤其今次特別多充滿熱誠的年青團隊，看著他們把廠景拍完後再回復原貌，真的令我肅然起敬。」

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拍戲經驗較豐富的Ivana亦覺今次是挺辛苦：「因為多外景、動作戲，又常在逾30度的戶外開工，幸好軒仔經常請大家吃東西，他叫的不是一般飯盒，而是像自助餐一樣，令我們都忘了辛苦。」

至於曾跟黃子華合作《飯戲攻心》的她，今次變成跟對方的新戲同在新春檔上映，Ivana未覺是打對台。「希望大家可以兩部都睇，今日看子華，明天看我們便最開心。」

髮型：Ritz Lam（張敬軒）、Jo Lam@SALON TRINITY（王菀之）

化粧：Cyrus Lee（張敬軒）、Janice Tao（王菀之）

服飾：Feng Chen Wang @ LaneCrawford、Christian Louboutin 、 APM Monaco（張敬軒）、45R（王菀之）

造型：Constance Lee（張敬軒）

場地：灣仔駱克道81號

記者：王嵐