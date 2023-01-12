【教育顛覆者】順著孩子的好奇天性習科學 天才教室 校長: 每位孩子都是科學家  

香港政府積極支持小學推行STEM教育，以培育科技領袖和科學家，讓學生具備重要的技能。不過，天才教室能帶領學生早著先鞭，將中學生學習的理科知識，提前至小學甚至幼 稚園階層便能學到，實行顛覆本港的科學教育。

人人都需要學習理科知識 成功的教育往往會由一套良好的理念去驅動之

天才教室的理念是每位小孩子都能夠成為科學家，天才教室主席/總校長馬驫(Kenneth) 認為，人人都需要學習理科知識。科學家是泛 指具有理科背景的人士可以使用系統化的活動去發現新知識，科學家擁有以下四大特質:

1. 具有好奇心，不滿足於標準答案;

2. 對研究範疇充滿熱情、享受探索過程，這是由內驅力所推動;

3. 基於好奇和喜愛，會很堅持;

4. 對所研究範疇具全面理解，且不斷探索，發現新新知識或突破，成為偉大的科學家。

「一般來說，每位小孩子都會具備前三項特質，至於第四項如能培養出來，每位小朋友都 可以成為科學家，而天才教室帶領學生全面地吸收生物、化學和物理知識，方法是快樂地 動手做科學實驗。」馬校長講解。

▲ 天才教室主席/總校長馬驫(Kenneth)認為，人人都需要學習理科知識。當孩子鞏固了科學和電腦知識後，大學選科的範疇都會較廣濶，有較多選擇機會。

馬校長認為，當小朋友鞏固以上第四項特質，便有機會成為科技家。「科學乃生活，是與大自然溝通的方法，與人類生活息息相關，所以人人都應該學習科學。天才教室能令小朋 友打開科學的眼睛，看見大自然背後的科學道理，例如彩虹、光學、電力原理、人類身體 的功能，以及食物的營養等等，當中涉及生物、化學和物理。」

由此可見，無論是藝術型、運動型、文學型的小朋友均需要學習科學，天才教室相信每位 孩子都能學懂科學，而且發掘小朋友在自然科學的天份，要趁其處於充滿好奇心的小學階段，通過動手做實驗立體地認識科學世界。然而，這是單從看教課書、影片、炒筆記所不 能做得到的。然後進一步激發他們的好奇心，使其喜愛科學，便能培養出學習科學的天份。

▲ 馬校長指出，科學乃生活，是與大自然溝通的方法。天才教室能令小朋友打開科學的眼睛。

拼棄傳統的背誦方式

馬校長指出，學生在天才教室做實驗，老師會引導他們全面地學習科學的基礎知識，並了解生物、化學和物理是互相關連，融會貫通地吸收相關知識，甚至培養出邏輯思維和想像 力，例如學生嘗試解剖、顯微鏡、了解DNA去立體地學習生物學，便能系統性地理解科 學;學生進行一系列化學實驗來明白化學反應，此舉更能培養出想像力，拼棄了傳統的背誦化學元素表來學習化學。

至於物理科堂則會使用3D打印的教材，協助學生立體地學習光學、力學、動能等知識，在有系統及深入地理解物理學，兼且能培養出邏輯思維。

▲ 天才教室將中學生學習的理科知識，提前至小學甚至幼稚園階層便能學到，實行顛覆本港的科學教育。

三大特色培育學生自我探索科學世界

馬校長介紹天才教室具備三大特色，好讓學生從小便開始吸收全面有系統的科學和電腦知識。

「中學生在學校所做的科學實驗，都會在天才教室進行，即使是中學不會學習的科學實 驗，也會在天才教室進行。換言之，每位天才教室的學生會做過千個實驗，我們是少有如 此注重實驗的教育機構，可說是顛覆著本港的教育。」

既然是要親手做實驗，當然是老師與學生以一對一形式進行科學實驗，並且即時解答學生 的疑問，故能深入且全面地滿足學生的好奇心。事實上，小朋友由3歲至就讀初中期間處 於好奇心最強的階段，對科學世界的提問超過一萬個，包括為何有彩虹、我如何到這個世界、人為何會流血、為何船隻能夠浮在水面等等問題，但大部份提問都未能即時獲得答案。

然而，在天才教室不僅解答了這些問題，甚至學生對於十萬個為什麼都會有答案，打好基 礎去升讀中學。

最重要的是，在天才教室做實驗是個快樂學習的過程，有別於傳統的沉悶學習，即使是不 喜歡理科的女學生都會愛上做實驗，學生會期待來做實驗探索。「原本12、13歲才學習的科學知識，提前在4、5歲便開始學習，我們當小朋友是科學家，使他們愛上學習科學。他 們是來玩實驗，好像期待去主題樂園遊玩般有所期待，是開心的，然後便會主動學習，主動去探索。」馬校長解說。

▲ 天才教室的理念是每位小孩子都能夠成為科學家。由3歲至就讀初中是好奇心最強的時期，對科學世界的提問超過一萬個，在天才教室十萬個為什麼都會有答案。

具備科學知識就能勝人一籌

在現今要贏在起跑線的競爭激烈社會，孩子具備科學知識便能夠勝人一籌了嗎?

馬校長指出，父母都希望子女入讀著名的大學，然後有一份好職業，家長普遍會認為醫科、工程、 電腦是吃香的大學科目，而這些都離不到理科知識。由此可見，當孩子鞏固了科學和電腦知識之後，大學選科的範疇都會較廣濶，有較多選擇機會。

況且學生全面透徹理解科學基本知識，然後掌握考試技巧後，高中應試能力相信會猶勝於 就讀考試精讀班，填鴨式地催谷應付DSE考試。

「我不否定藝術和運動，這些能陶冶性情、強身健體。不過，還需要鞏固科學和電腦知 識，孩子的選擇機會便多，不愁不能隨著性格去發展自己喜歡的科目，不論是商科、工 程、電腦、語文科目都能夠選擇。」馬校長道出科學的重要性。

藝術界巨匠達芬奇也擁有豐富的理科知識，精通天文、地理、醫學，他對植物學、人體解 剖學、飛行器和供水機械方面皆有興趣或研究，所以科學與藝術、文學並無產生衝突。趁小朋友好奇心最強的時期，天才教室透過動手做實驗滿足其好奇心，以非碎片化的方式去 引導學生全面學習生活化的知識，在學習過程中會充滿熱情、享受思考與探索。

▲ 天才教室具備三大特色，而且中學不會學習的科學實驗，也會在天才教室進行。



(特約)