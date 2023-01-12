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【疫苗接種】下周一起政府不再提供免費新冠疫苗予非本地居民

社會 16:53 2023/01/12

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政府發言人表示，政府新冠疫苗接種計劃，由下周一起不再提供任何免費新冠疫苗接種予非本港居民，以確保香港居民獲優先分配計劃下的新冠疫苗並善用醫療資源。非香港居民如有需要，可經提供自費疫苗接種服務的私營醫療機構接種新冠疫苗。

政府指，考慮到近日香港市民接種新冠疫苗的需求增加，而私營醫療機構亦陸續提供自費疫苗接種服務，政府將由一月十六日起調整政府接種計劃的免費接種安排。個別非香港居民，如他們在調整安排實施日，亦即下周一(16日）前曾在政府接種計劃下接種疫苗或已持有政府接種計劃預約登記，並符合逗留規定，他們須在預約及前往接種點接種疫苗時出示相關的接種或預約紀錄，經核實相關紀錄後才會獲安排接種。

私營醫療機構自一月初起，已提供復必泰二價疫苗自費接種服務。非香港居民可自行到提供服務的本港私家醫生、診所及醫院自費接受新冠疫苗接種服務。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

醫療機構 BioNTech 疫情 疫苗 診所

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