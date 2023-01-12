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【拍攝意外】柯震東受傷毀容披露近況　連日更新社交網報平安

娛樂 17:55 2023/01/12

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希望佢早日康復！

台灣藝人柯震東日前在拍Netflix影集《乩身》時被無人機炸到，臉部受傷，事件令人震驚！

他的經理人向台灣媒體證實稱：「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。」

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拍攝遇意外毀容

當時據台灣《聯合報》報道指，柯震東在拍一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫時，機器卻疑失靈，急速墜毀在他面前爆炸，致柯震東臉部被機器碎片劃破，當場流血。

他被緊急送醫搶救後雖已縫合傷口，但需要時間為臉部作修復，不幸中的大幸是他沒傷及眼睛，據悉傷口總共縫20到30針。

拍Netflix影集《乩身》時遇意外。（Netflix提供）

最新情況曝光

近日柯震東最新情況曝光，好友宋芸樺透露有訊息關心他，並得知他目前已無大礙：「沒有問那麼多，因為他還在自己的一些狀態裏，但是有報個平安，希望他趕快好起來。」

至於連日來柯震東都有在社交網上報平安，日前他晒出劇組公司送上的零食籃，並有慰問字句「早日康復」，今日再分享大量棉花棒及紗布相，相信正在洗傷口，從所用紗布量可見，估計其傷口範圍頗大。

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