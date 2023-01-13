【溫書心得】測驗考試周高效溫習攻略 幼師媽媽分享4種形態溫習法Tips

▲ 前幼師媽媽nana分享4個小朋友學習形態。

1月踏入考試週，家長即時變成伴讀書僮，對於仔女讀極都讀唔入腦，大感頭痛！有前幼師Nana媽媽就分享了讀書方法，育有10歲大仔及7歲半細仔，她分享表示要幫助小朋友更有效率溫習，先要了解小朋友是何種形態。

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她分享寫道考試週來了，家長開始緊張溫書，想同大家分享一下有關小朋友是那一個學習形態？(幫助小朋友更有效率溫習)

分別有以下4大形態:

1.Visual

2.Auditory

3.Reading

4.Kinesthetic

1.Visual視覺型學習

小朋友喜歡用眼睛洞察環境(觀察力敏銳)



他們偏好處理「視覺接收」的訊息，進而理解內容並記憶。



小建議：多用圖像、畫圖、思維圖或影片教學與富色彩的覺察力高，看過的畫面與場景，都印象深刻，有助於啟動右腦機制，將資訊轉化為長期記憶。小朋友通常喜歡看漫畫或電影，更勝於睇書，因為影像給他們的衝擊與印象更為深刻，記憶更好。所以，點解小朋友睇YouTube 學野會咁快，有趣外，視覺型小朋友更容易記憶。

2.Reading閱讀型學習

小朋友擅長解讀文字線索，如果有一張海報閱讀型學習者則會先注意到文字，透過文字可以最快理解訊息，也偏好透過閱讀來取得知識，愛看書，愛寫字，能夠以文字表達抽象的概念，轉化為大腦容易理解的訊息。



小建議:呢類型小朋友適合整理文字筆記來溫書，通常書寫進行思考，或利用書寫加強記憶。(書寫並非反覆抄寫，而是經過分析、統整、歸納資訊後，再將重點與結論整理成筆記)

Nana媽媽更用2個仔仔做例子，她表示大仔屬於聽覺型學習者，而細仔屬於動態型學習者。



3.聽覺型學習者

我先分享丫哥，細個做皮紋測試，他是聽覺型學習者(好準呢！完全係錄音機偷聽器)

佢哋偏好透過聲音的刺激來接受訊息，相較圖片或文字，更容易將注意力聚焦於聲音或旋律，若處於嘈雜的環境下，較容易焦躁或無法集中思緒。(有機會係高敏小朋友，情感豐富)

小分享: 我家哥哥在學習時，透過朗讀出聲，將需要背誦內容會透過唱歌(作歌詞)好快就記熟了。建議可以設計成口訣、故事有助於專注與記憶。默書方面，佢會自己錄音，自己默。佢也會將溫書內容自己拍片，演繹出嚟，自收看，大家一同欣賞。(即係將溫習內容整理後錄音再反覆播放，將文字內容轉化為聲音來學習) 我同佢一齊討論，互相提問也是適合聽覺型學習者的方式。(我家哥哥駁嘴辯論，真係冇得頂，媽媽強大EQ接招)



4.動態／觸覺型學習者

我家細佬B的觸覺型學習者。(媽媽要接納兩兄弟完全唔同學習形態，提醒自己唔好..比較，免勞氣)

細佬可否坐定定溫習？回應：我應該唔得。

在課堂上往往顯得靜不下來、容易分心，可能總是在變換坐姿。媽媽唔好懷疑佢是否ADHD，細佬今日告訴我「上堂太悶。我會玩下文具，畫下書，唔係幾時先小息。」我未見過佢坐定定10分鐘，pat pat坐唔定，唔係企，就蹲，唔係就走左去架啦！(媽媽要接納呢個係佢的本能特質，你就唔會咁嬲)。姿勢衰就衰咗小小，但佢哋轉數快又聰明，學習新知識也快。

給我自己提醒:小朋友偏好透過體驗來學習，對於死板教學不感興趣，愛自己動手試，愛玩，如砌lego就可以好專心。彈琴又可以好專心。只要佢學習到，容許佢好動些。

「不要話你點解唔專心，點解坐唔定，有冇溫習？」有文獻指出他們能夠將感覺、動作與訊息迅速串接起來，展現出驚人的學習力，因此相對於聽講或讀寫，觸覺型學習者更需要實際行動。超級不喜歡寫字，咁處理大量文字資訊時，則可輔以畫圖、講解或加上肢體動作幫助記憶。

▲ 細佬屬於坐唔定的小朋友。

「印印仔」獎勵

聽日考試，今日媽咪有啲要求，好合作好乖同我坐下，企下，跑下高效率溫咗2個鐘書(媽媽感動中…..)

印印仔」手保持有野操作，每答對一題，印一下，每完成一個又印一下，每印一下，佢自信一下。一唔專心，細佬你去跑兩圈回來。又玩下「老師遊戲」我扮蠢學生，成件事十分有效率。最後，獎勵下默寫啲字出嚟，你識曬，但請你唔好寫錯字。最緊要，唔使激到丫媽發火，大家都開心，輕輕鬆鬆溫完書。

各位家長，我哋要接納每一個小朋友都不一樣，幫助佢哋愉快學習，自然有好成績，一齊努力。

▲ 印印仔獎勵。

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文章獲Nana媽媽筆記本授權轉載

責任編輯︰陳麗薇