【自費復必泰】持雙程證內地客生日打針稱作「健康大禮」　醫療機構指正與旅行團接洽來港

▲ 來自北京的梁太「溝針」接種復必泰二價疫苗。(曾耀輝攝)

陸續有醫療機構開放復必泰二價疫苗給非本地居民接種，尚至醫療今日開打疫苗，首日共有6人接種，主要是長期居港的內地人為主。持雙程證來港的北京居民梁太在香港居住，今日生日到場接種二價疫苗，形容是送給自己的健康大禮。

她之前已接種3針科興疫苗，擔心通關後染疫風險增加，認為復必泰二價疫苗的保護力更強。 雖然價錢有點貴，但認為醫護人員專業。



尚至醫療副主席陸志聰表示，目前有約30人已預約，查詢的人士約有300多人，預料接種人數會逐步增加，團隊亦正與內地旅行團接洽，前往本港接種疫苗的安排。尚至醫療醫務行政總監郭寶賢則表示，顧客需接種至少兩針疫苗以上，並需提供針卡或向護士申報接種的紀錄。顧客需了解疫苗接種風險，並簽署同意書。接種完成後會獲發針卡。他透露，首日有顧客因確診至今只屆一個月，而未能符合接種疫苗要求，需由其他客人補上。

▲ 尚至醫療副主席陸志聰(左)及行政總監郭寶賢(右)。(曾耀輝攝)

郭寶賢指，由於一盒6個裝的疫苗，只可存放12小時，因此需就流程作出安排，設預約系統令接種安排有秩序進行，隨著接種人數增示一百至數百人，就會開放未經預約的人士接種。郭亦指，機構設有4間診所，每日可接種千針先自費疫苗。由於藥廠給予方便，可以預約未來3-4日的疫苗，因此目前不會訂購大批疫苗，以免顧客比預期少時失預算。

郭寶賢指，由於內地近月有不少市民確診，亦需時安排過關，相信內地來港打針的人於未來幾個星期會有增長，但預料增幅不會太多。郭寶賢指，目前有4個中心供接種自費疫苗。機構亦指，團隊亦正與內地旅行團接洽，有來自廣州、以至全國各地的顧客。

▲ 非本地居民即日起可自費接種復必泰二價疫苗。(曾耀輝攝)

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記者：陳展棋