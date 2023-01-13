【低頭族】長期低頭撳電話可致椎間盤突出　6個關鍵改善用手機姿勢

▲ 低頭族長期撳電話可致椎間盤突出，輕則頭頸肩痛 ，重則椎間盤突出。

現今人人都「機不離手」，不論坐車、用膳時都會不時「撳電話」，但長期低頭看手機會增加頸部承受的壓力，長遠會影響脊椎和神經。

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輕則頭頸肩痛 重則椎間盤突出

人體的脊椎由一節節脊椎骨串接而成，正常脊椎從背面看理應垂直，從側面能看到脊椎骨的「生理弧度」。各脊椎骨之間均有椎間盤，椎間盤就像一個軟墊，能夠緩衝脊椎承受的壓力，保護脊骨。當我們長時間低頭使用智能手機或專注看手機，會增加頸部壓迫，久而久之，脊椎及椎間盤受到的壓迫增加，加速脊椎退化外，亦會傷害肌肉及筋腱。經常低頭看手機，可以引起頭頸肩痛，嚴重則會引致椎間盤突出，壓住神經，令上肢麻痺。

當頭部向正前方望，頸部大約承受10 至 12磅；頭部越向前彎低，對頸部的壓力便越大，當頭部彎低至六十度時，頸部需要承受60 磅，可想而知長期低頭對頸部的傷害有多大。

頭頸部向前彎曲角度 正中位置 15° 30° 45° 60° 90° 頸部承受壓迫力 10 - 12磅 27 磅 40 磅 49 磅 60 磅 不能量度

視線水平望手機──挺直腰背

要避免因長時間使用電話而引起的頭頸肩不適，關鍵是從姿勢入手：

• 手機應與視線維持水平或稍稍略低於視線

• 腰背盡量挺直，留意頭部是否過分前傾或下傾，避免過度低頭

• 盡量把手機放在正前方使用，避免頸部「側埋一邊」

• 保持手腕放鬆自然的姿勢，避免過度「拗起」

• 避免長時間側頸夾著電話，例如一邊工作一邊通電話

• 如要長時間同時使用電話和鍵盤，可用耳機代替手握電話免提通話

每15分鐘休息片刻

盡量減少專注手機的時間，讓頭肩頸得到片刻紓緩，可大大預防頸椎及脊椎勞損，建議每次使用手機最多15分鐘，然後做五分鐘伸展運動及觀望遠景，稍作休息。

長時間用手機除了需要關注低頭問題外，也要留意拇指的勞損，特別是一般人都習慣用雙手拇指按手機，導致拇指容易患上肌腱炎。建議可以不時用不同手指交替按手機，使用時亦可左右手交替拿手機，令手部疲勞得以紓緩。

文章標題經TOPick編輯修改，原題為「低頭一族注意！ 長時間低頭撳電話可致椎間盤突出 嚴重可壓住神經」。

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