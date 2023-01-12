【青年發展】調查發現絕大部分青年無意到大灣區發展　受訪者：價值觀與其有抵觸

▲ 調查發現絕大部分青年無意到大灣區發展，受訪者指價值觀與其有抵觸。（資料圖片）

MWYO青年辦公室於去年11月20至12月22日期間以深度訪談形式訪問了20位青年，當中包括中學生、大學生和在職人士，了解他們對過去多項協助青年發展政策的看法。

新任政府於去年10月發布《施政報告》宣布多項措施，「搶企業、搶人才」更是政策的重點。有大學生認為一系列「搶人才、搶企業」政策有助本港提升競爭力，但當局亦要反思為何近年外地人才對來港發展卻步。對於政府一方面大力向外搶人才、又同時鼓勵本地青年到大灣區發展，有受訪者認為政策矛盾，質疑政府究竟希望人才留港還是另謀高就。

另外，政府宣布恆常化推行「大灣區青年就業計劃」，推動參與企業聘請和派駐香港的大學畢業生到大灣區工作，但絕大部分受訪青年對計劃沒有興趣。有青年表示，反修例事件前經常到內地遊玩，但現在覺得自己的價值觀與其有抵觸，所以沒有意欲北上發展。

《施政報告》中亦宣布推出「青年參與倡議計劃」，其後在12月底發布的《青年發展藍圖》中公布於18區成立青年社區建設委員會，並將現有的地區青年活動委員會重組為地區發展及公民教育委員會，讓青年自薦參與，鼓勵年輕人積極參與地區事務和社會發展。有受訪青年表示有興趣參與相關計劃，相信可以藉此擴闊視野、提升自己的組織和表達能力。不過有在職人士指出在目前的政治環境下，政府在青年眼中的認受性偏低，年輕人都不太相信可以透過這些委員會改變政策。

政府早前提出，未來5年將興建約3萬個「簡約公屋」單位，以協助基層家庭儘快上樓。有中學生表示支持相關政策，因為現時有不少市民都居於劏房和籠屋等不適切居所，「簡約公屋」起碼是合法建築，在安全性上有一定保障，能解燃眉之急。



對於有報道指，每戶「簡約公屋」平均造價約89萬元、甚至高於傳統公屋，有從事研究工作的受訪青年表示驚訝，批評政府沒有考慮政策的成本效益。有大學生就擔心，「簡約公屋」在空氣流通、隔音等方面不達標，若然選址偏遠，對基層市民幫助有限。有在職青年坦言，「簡約公屋」只是一個較劏房好聽的名字，長遠而言，當局應着手增加土地供應。

政府早前於《施政報告》中提到將於全港18區成立關愛隊，支援政府地區工作，但大部分受訪青年對此不感興趣。有青年坦言關愛隊有「做show」的意味，成效不彰或只會流於「蛇齋餅粽」的層次。另外，申請承辦的團體須聲明沒有違反《港區國安法》，亦要曾經舉辦支持政府活動。有受訪者對此感到不解，覺得成立宗旨與申請條件有矛盾，反問為何「關愛」都要有附帶條件。



不過，有就讀社工碩士課程的青年認為，疫情下不少基層市民均出現經濟和心理等問題，需要恆常探訪和及時的心理支援。他建議當局應為合資格的參加者提供訓練，讓他們及早辨別有需要援助的個案，再轉介社工跟進。

為支援弱勢社群學生，政府開展「共創明Teen計劃」，為2,800名基層初中生提供財政支援及「友師」配對，讓學員加強自信、建立正向人生觀。大部分受訪青年同意計劃能惠及基層學生，有受訪中學生表示，計劃提供的財政支援能夠提高基層學生的生活質素。但也有受訪大學生擔心，在一對一的「友師」指導下，如果同學跟該「友師」不合拍，就未能發揮理想的效果。

近期中大一份民意調查發現，打算移民的港人比例由2021年的41%減至去年的28%，首見明顯減退跡象。有受訪青年同意，這一波移民高峰已成過去，但不排除將會出現新一波移民潮。她自己有移民的打算，但是目前還在埋首學業，未有實質的計劃。但是，有受訪者卻不認同移民熱潮已減退，並預料2047年前會迎來下一波移民現象。有從事教育工作的青年擔心，移民後難以適應新環境，也憂慮要大幅減薪，未能維持現時生活水平，因此不考慮移民。

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記者：黃穎津