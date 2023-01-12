【宣傳香港】旅發局2月起推全球宣傳活動　包括向訪客派券兌免費飲品

▲ 旅發局2月起推大型全球宣傳活動，包括向訪客派券兌免費飲品。（梁偉榮攝）

香港全面通關，訪港旅客人數較入境檢疫「0+3」增倍。香港旅遊發展局將在2月展開全球宣傳推廣攻勢，包括資助業界為旅客免費提供飲品及消費優惠，亦會邀請知名人士來港體驗，並拍片宣傳香港。總幹事程鼎一不認同，2月才全球推廣太遲，指籌備需時，而且留待全球開關穩定後推出計劃正好合適。

本地旅遊業重啟，每日訪港旅客人數由「0+3」每日介乎2,400至4,500人，上升至最近每日逾1萬人，當中以內地、菲律賓、台灣客居多。為歡迎旅客重臨香港，旅發局向初期到訪的旅客派發，名為「香港有禮」的消費優惠券，可於逾100間酒吧、餐廳及酒店兌換免費特式雞尾酒或飲品，或於超過130個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換禮遇。休閒及商務旅客可透過旅發局電子平台，領取及兌換送出優惠券，金額稍後公布。

旅發局亦會與不同界別例如航空公司、旅行社、酒店等推出禮遇，並正邀請各界一同提供優惠歡迎旅客；支持香港機場管理局送出免費機票，尤其是在海外市場的宣傳工作。

早前已預留1億元進行「你好，香港！」推廣計劃，旅發局邀請了本地商界領袖、知名人士、KOL、超級香港迷等，向旅客「Say Hello」，預計2月起透過社交平台推出短片，展示香港文化藝術、景點、飲食等方面的元素和活動，傳遞歡迎信息。 同時邀請全球逾500位業界、媒體、超級香港迷等訪港，親身體驗；率領本地旅遊業界「走出去」，參與全球的大型旅遊業展覽和活動。

在大型會議及展覽方面，在疫情期間，旅發局已促成30個不同主題的大型會展活動， 2023年起陸續在香港舉行，主題涵蓋商務管理、航空、科技和醫學等，包括全球Web3.0產業大會2023 WOW Summit Hong Kong、全球最具影響力的科技界盛事之一RISE、2024 東亞保險會議等。連同一系列重返香港的展覽，包括6月及9月的珠寶展、美容展及亞洲國際果蔬展覽會等，預計參加人數接近 30萬人，有助吸引高端商務旅客重臨。

旅發局指，將充分運用香港連接內地及海外城市的地理優勢，加強支持更多大型國際會展活動落戶或重返香港，爭取高端商務旅客，鞏固「國際會展之都」的地位。 此外，旅發局將舉辦和支持世界級盛事在香港舉行，為旅客帶來豐富體驗。

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責任編輯：陳麗娜