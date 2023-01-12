  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】東京出現15宗超級變種XBB.1.5　單日520人死亡創新高累計3千萬人染疫

健康 17:30 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

東京出現15宗超級變種XBB.1.5，單日520人死亡創新高。

日本新冠肺炎疫情持續，據日媒報道，東京都內今日（12日）證實，已出現15宗Omicron亞型變異株XBB.1.5確診個案。目前日本國內感染人數已超過3,000萬人，昨日（11日）單日染疫死亡人數為520人。

最新影片：

據日媒TBS及共同社報道，東京都內今日證實出現15例Omicron亞型變異株XBB.1.5確診個案。日本內閣官房長官松野博一，昨日確認境內出現4宗XBB.1.5染疫個案。

XBB.1.5屬變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體，被稱為「免疫脫逃能力」最強的變種病毒，傳播力強，而本港上周六（7日）亦首次發現新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

日本疫情肆虐，自疫情開始到去年12月1日，累計新冠病毒感染死亡人數超過5萬人，而在2022年12月短短一個多月，再有多過1萬人因病離世，令總死亡人數超過6萬人。共同社報道，而日本上周五（6日）報告顯示，累計感染新冠病毒的人數超過3000萬人，預計在「第八波」疫情下，感染人數還將持續上升。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 病菌及病毒 傳染病 疫情 東京 日本 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】
17:11 2023/01/11
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】