【變種病毒】東京出現15宗超級變種XBB.1.5　單日520人死亡創新高累計3千萬人染疫

▲ 東京出現15宗超級變種XBB.1.5，單日520人死亡創新高。

日本新冠肺炎疫情持續，據日媒報道，東京都內今日（12日）證實，已出現15宗Omicron亞型變異株XBB.1.5確診個案。目前日本國內感染人數已超過3,000萬人，昨日（11日）單日染疫死亡人數為520人。

最新影片：

據日媒TBS及共同社報道，東京都內今日證實出現15例Omicron亞型變異株XBB.1.5確診個案。日本內閣官房長官松野博一，昨日確認境內出現4宗XBB.1.5染疫個案。

XBB.1.5屬變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體，被稱為「免疫脫逃能力」最強的變種病毒，傳播力強，而本港上周六（7日）亦首次發現新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

日本疫情肆虐，自疫情開始到去年12月1日，累計新冠病毒感染死亡人數超過5萬人，而在2022年12月短短一個多月，再有多過1萬人因病離世，令總死亡人數超過6萬人。共同社報道，而日本上周五（6日）報告顯示，累計感染新冠病毒的人數超過3000萬人，預計在「第八波」疫情下，感染人數還將持續上升。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣