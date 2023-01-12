  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 19:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】12款熱門保濕化妝水+乳液大比拼　《LDK》推薦性價比高化妝水保濕力更勝SK-II【附完整名單】

食用安全 19:00 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

12款熱門保濕化妝水及乳液大比拼，《LDK》推薦性價比高化妝水保濕力更勝SK-II。

化妝水是護膚程序中必不可少的一環，市面眾多款化妝水，到底哪一款夠保濕、性價比又高？日本雜誌《LDK》日前比較了12款日本流行的化妝水及乳液，選出最保濕、成分優秀且性價比高的護膚產品。

最新影片推介：

《LDK》是此評測專門選取熱門的化妝水，部份產品在香港也非常受歡迎，包括：SK-II神仙水、雪肌精、薏仁化妝水、無印良品、ELIXIR、肌研極潤等。

《LDK》以保濕力、成分及使用感3方面進行評測。結果發現，貴價的專櫃產品，保濕力未必最出色，平價的產品亦有好貨。其中，12款化妝水/乳液中表現最佳的產品為LITS植物幹細胞保濕水，勇奪「S級」榮譽，更勝專櫃品牌。

《LDK》指，LITS植物幹細胞保濕水在保濕力、成分及使用感均取得滿分，而保濕力更有壓倒性的優勢，可以長時間保持潤澤。更重要的一點，價格也便宜，所以推薦大眾使用。

總評價奪A-級以上產品：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

總評價奪B+級以下產品：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

總評奪B級的熱門產品並不少，包括ELIXIR、肌研極潤、無印良品等，而SK-II、雪肌精等，則意外地排最尾及尾二，整體評價僅奪「C級」。

萬寧有售: http://bit.ly/3V86BsH

LITS官方網站：https://lits.com.hk/moist/

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【超市大搜查】14款潤唇膏大比拼　曼秀雷敦、NIVEA上榜保濕滋潤
13:26 2022/12/13
【超市大搜查】14款潤唇膏大比拼　曼秀雷敦、NIVEA上榜保濕滋潤
【超市大搜查】15款身體潤膚露+啫喱大比拼　推薦9款A級MUJI、Curél上榜
15:52 2022/12/23
【超市大搜查】15款身體潤膚露+啫喱大比拼　推薦9款A級MUJI、Curél上榜
【超市大搜查】9款美白面膜大比拼　3款獲A級高保濕改善暗沉
17:41 2023/01/04
【超市大搜查】9款美白面膜大比拼　3款獲A級高保濕改善暗沉

你可能感興趣

【超市大搜查】14款潤唇膏大比拼　曼秀雷敦、NIVEA上榜保濕滋潤
13:26 2022/12/13
【超市大搜查】14款潤唇膏大比拼　曼秀雷敦、NIVEA上榜保濕滋潤
【超市大搜查】15款身體潤膚露+啫喱大比拼　推薦9款A級MUJI、Curél上榜
15:52 2022/12/23
【超市大搜查】15款身體潤膚露+啫喱大比拼　推薦9款A級MUJI、Curél上榜
【超市大搜查】9款美白面膜大比拼　3款獲A級高保濕改善暗沉
17:41 2023/01/04
【超市大搜查】9款美白面膜大比拼　3款獲A級高保濕改善暗沉
健康問題 食用安全 面部保養 保濕 護理 日本

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】
17:11 2023/01/11
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】