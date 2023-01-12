【響朵恐嚇】男子自稱黑幫恐嚇小巴司機　涉販毒及藏有戰略物資被捕

▲ 警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰。

網上一條片段顯示，上周五(6日)一名男子在長沙灣廣場對出的馬路與一名小巴司機爭執，期間男子自稱黑幫並作出恐嚇。警方事後鎖定目標人物，昨日(11日)在大埔其大埔寓所拘捕2男2女，包括涉事的35歲無業男，同時檢獲1.7公斤懷疑可卡因及一批戰略物品包括防毒面具，4人涉嫌「藏毒」及違反《進出口(戰略物品)規例》。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰交代案情指，警方留意到上述爭執影片，由於案件牽涉到交通工具，妄顧其他道路使用者安全，甚至有人漠視法紀，自稱三合會成員，故警方高度關注案件，迅速鎖定目標男子，進一步發現對方涉干犯多宗刑事案件而被通緝。

昨晚有組織罪案及三合會調查科採取行動，掩至該名姓廖(35歲)男子位於大埔的寓所外埋伏。人員趁他離開單位時上前截查，從其身上檢獲210包、共重101克的懷疑可卡因，遂將他連同同行男子一併拘捕，並押解他們到寓所內搜查。

警方在屋內再起出多1.6公斤懷疑可卡因，另檢獲39萬港元現金和一批戰略物品，當中包括8個防毒面罩、9個過濾器和7個護目鏡，均屬全新未經使用，拘捕男子的同居女友及其印傭。警方亦在寓所外拖走一輛私家車，相信正是事發當日男子所駕駛的車輛。全案檢獲的毒品總值約170萬元。

被捕4人介乎30至57歲，他們分別涉嫌「販毒」及違反《進出口（戰略物品）規例》被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

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記者：曾秋文