VMware虛擬桌面方案  高效安全存取資源

科技發展日新月異，不少企業都尋求硬件虛擬化（Virtualization）解決方案，以優化終端使用者體驗，相關方案更可應用於商業範疇以外的領域。在聯強香港（Synnex HK）與英科特國際（Innotech）共同合作下，為地利亞修女紀念學校（百老匯）建構VMware的解決方案，並靈活部署超融合基礎架構（HCI）。英科特Angus Lam表示：「我們能因應客戶不同需要，為他們度身訂造虛擬化解決方案。今次與學校合作，大大提升了他們的教學質素及資源管理。」

靈活調配資源 隨時遠端存取

英科特多年前為校方建構「虛擬桌面基礎架構」（VDI），並因應校方需求，在前年進行優化及更新。方案於去年初實行，利用「VMware Horizon」建立的虛擬桌面基礎架構，讓教師和學生透過虛擬桌面和應用程式，隨時隨地從遠端存取資源，校方亦能集中管理軟體的安裝，更新和修補。

▲ 在聯強香港（Synnex HK）與英科特國際（Innotech）共同合作下，為地利亞修女紀念學校（百老匯）建構VMware解決方案。

VMware是全球領先的企業軟件創新者，其Horizon虛擬桌面與應用程式平台，深入整合至 VMware 技術商業網路。Angus解釋，有別於坊間的視訊軟件，只能將鏡頭或畫面傳遞，虛擬桌面能建構一致且個人化的桌面平台環境，透過內建的 NSX 和原生安全，「無論使用甚麼裝置，教師和學生只要能夠上網，就可以連線至虛擬桌面，模擬學校的電腦，高效率且安全地從遠端存取學校資源。」

這不但大大解決了教師或學生家中電腦配置及性能不佳的問題，同時也讓他們在疫情下，可以利用虛擬桌面，為不同班級建立遙距課程及預備教材，「就算是下課後或離開學校，他們也可以應用到學校資源，不但大大提升師生在教與學的體驗，也能更好善用上課僅有的時間。」

與此同時，方案採用新一代混合式桌面平台即服務架構，將虛擬桌面與應用程式的佈建與管理作業自動化，讓校方在管理上更具靈活彈性，可以因應不同情況隨時調配資源，「例如化學實驗室突然需要更多資源，以住很難一時三刻添置，但現在就可以隨時在後台做調配資源。」

英科特亦應用「VMware vSAN」，為校方建構超融合基礎架構 （Hyper-converged infrastructure, HCI），以虛擬化及軟體驅動為主的設計，讓校方自由組合配搭硬件，方便學校管理不同伺服器。Angus強調：「若企業或機構有意拓展在家工作或遙距工作，虛擬桌面基礎架構絕對是你的好幫手。」

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（特約）