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【財案2023】民建聯倡再派不少於5千元消費券　另派旅客消費券吸客

社會 17:59 2023/01/12

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民建聯建議向市民派發不少於5千元消費券。（區綽彥攝）

新一份財政預算案將於2月22日發表，民建聯成員今日下午與財政司司長陳茂波會面，就財案提交主要14項建議，其中包括建議向市民派發不少於5千元消費券；向100萬名過夜旅客派發1千元消費券。

民建聯成員與陳茂波會面後見記者，民建聯副主席陳克勤表示，會面氣氛良好，陳茂波向他們簡報了過去一年經濟情況，預計了香港2023年，經濟上有甚麼挑戰。民建聯亦認為未來一年的經濟艱難，整體國際環境不利於香港長遠發展，加上新冠疫情影響，環球經濟低迷，民建聯提出一系列加快復常建議，以及解民紓困措施，當中涉及開支800億港元。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，面對財政赤字，基層和中產市民都面對很大經濟困難，建議政府推出不少於5000元消費券；提高子女免稅額至13萬2千等。

至於為何消費券的建議金額是不少於5千？陳克勤解釋，過往派發消費券對於香港經濟有提振作用，特別是對於零售和飲食業，對市民來說亦是應急錢，但同時也看到政府財赤，一次過派太大金額恐構成財政壓力，希望做出平衡。

吸引海外旅客方面，民建聯立法會議員林琳指，在逐漸復常的情況，吸引海外人士來港做生意和旅遊是重中之中，民建聯希望旅發局向100萬名訪港過夜旅客，派發每人1000元電子消費券。她續指，因過夜旅客是相對高增值，而派發方法是旅客在港24小時後，用QR Code形式派發。

至於推動香港與東盟之間的經貿關係方面，民建聯副主席周浩鼎指，政府應設高層次的發展東盟委員會，有系統加強與東盟的關係。他提到，現時有三個經貿辦，認為有需要在職能上調整，如果能夠有高層次的發展委員會督導，將會更理想。他又建議，設有東盟服務中心，如推進香港和東盟之間關係有東西落實，都可在服務中心做。

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記者：區綽彥

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