【COLLAR新歌】COLLAR仙氣演繹最新作　So ching透露新歌獲阿Mo支持【多圖】

▲ COLLAR承諾新年會努力出歌！

人氣女團COLLAR轉眼成軍一周年，8位成員Marf（ 邱彥筒）、Gao（ 沈貞巧）、Day（許軼）、So ching （蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka （陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（ 芯駖）宣布推出最新團歌《The Bright Side》，並乘搭限定的「The Bright Side 號」觀光巴士遊走市區。

她們以一年前出道的地點尖沙咀海旁作為起點，駛到西九文化區M+表演場地，並首次獻唱新歌，與一班歌迷見證這個重要時刻！

【COLLAR新歌】COLLAR慶祝一周年合體出巡 So Ching與眾成員笑容滿面見粉絲【多圖】

▲ COLLAR慶祝成軍一周年。（梁樂欣、陳淑霖 攝）

「The Bright Side」有寓意

據大會指，「The Bright Side號」寓意 COLLAR新一年重新啟航，觀光巴士將於1月13日至2月12日期間，穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙咀，觀光巴士內設有 COLLAR 一周年主題打卡位，更有COLLAR成員為你報站。

「The Bright Side」不只是單純的周年活動或新歌發布會，而是代表COLLAR於2023年的內心及態度。

而The Bright Side不代表一切光明美好，反而在灰暗角落裡盡力向光而生，過程中經歷掙扎、疲累、沮喪，但仍然堅定向前。

整個周年企劃包含了COLLAR 新一年重新出發的感受，透過形象設計、新歌、舞蹈、MV 及 Bus Tour，呈現8位成員這段時間最真摯的情感。

▲ COLLAR（梁樂欣、陳淑霖 攝）

RubberBand首次為女團曲及監製

重頭戲新歌《The Bright Side》的音樂班底由樂隊RubberBand首次為女團編曲及監製，Tim Lui填詞，愛爾蘭創作歌手ANDREAH作曲。

COLLAR表示：「好開心可以同RB合作，其實係偷師，因為平時睇佢哋嘅演出都會好鼓舞。所以我哋都好想學到，可以傳遞一份信念畀觀眾。而且喺錄音過程中，RB 畀咗好多指引我哋，希望令大家表現出最真實嘅自己。」

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MV製作有別以往

對於今次COLLAR成軍一周年巴士巡遊，作為隊長Gao接受在場媒體訪問時指感到很興奮，看到沿路有很多粉絲在追車，當中兩名年輕忠粉Hugo和Tommy更為偶像喪跑兩公里追車，Gao表示借傳媒向粉絲表示感謝。此外，Gao透露COLLAR齊成員會大吃一餐慶祝成軍一周年。

提到上月19日生日的Candy指，本來以為自己的生日應援巴士與The Bright Side號並排，可惜未有成事。

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So ching感謝大家支持 阿Mo已聽新歌

至於So ching自復工後見她狀態不錯，很多人都關心其一舉一動，對此So ching說：「很感謝隊友與粉絲支持，也在適應復工當中。」

So Ching又透露，李啟言（Mo）已聽過COLLAR的新歌，並表示男友很少當面稱讚她，大多的稱讚是「在心中」，今次的新歌與聽COLLAR其他作品的感覺相若。

Sumling稱很難得在草地上演出，是只此一次的。

▲ COLLAR（梁樂欣、陳淑霖 攝）

與Rubberband一同表演

談到她們在3月與Rubberband的合作，會否邀請繆浩昌(6號)在騷上跳舞，她們則指知道網上很多人也表示想看，Sumling就打趣說自己負責打鼓，Gao就自薦做AM團隊。

不過有關演出方面的細節，流程則依然安排中，Marf稱知道Rubberband也有一首《Gotta Go》，認為十分有趣。

新年大計及目標

提到新一年的大計及目標，Sumling指很需要粉絲的支持，然後COLLAR亦會努力出歌。

Gao則指COLLAR是會繼續努力做好未來每一個表演。

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記者：梁樂欣、陳淑霖