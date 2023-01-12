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【罪成候判】涉理大外參與暴動兩青年罪成　官指留守壯大示威者聲勢

社會 18:06 2023/01/12

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涉理大外參與暴動兩青年罪成，官指留守壯大示威者聲勢。（資料圖片）

2019年11月理大一帶爆發衝突，大批市民同月中發起「圍魏救趙」行動，嘗試營救被困示威者。213人於油麻地被圍捕，控以暴動罪。2名青年否認控罪，今（12日）於區域法院被裁定罪成。法官指警方圍捕前已多番作出警告，被告有足夠時間離開暴動現場，另憑被告衣著裝備裁定2人刻意留守壯大示威者聲勢，押後至1月27日一併處理同案認罪被告求情，被告須還押。

被告陳卓賢（現年21歲，學生）及黎鈞堯（現年28歲，菜檔老闆），被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同賴帥彰及其他身份不詳人士參與暴動。陳另涉管有1包索帶，被控「管有物品意圖摧毁或損壞財產」罪。同案6名被告開審前認罪，另外3人在開審當日缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。

法官葉啓亮裁決時指，2名被告庭上證供前後不一，嘗試自圓其說，拒接納2人證供。其中陳辯稱當時拍攝大學修讀的攝影課程功課，故留在現場；黎則指當時下班駕車接女友回家。

法官反駁指，陳的課程大綱沒指明要學生親身拍攝，但當陳被問及如何得到講師批准到場拍攝時卻支吾以對，認為他沒有道出所有事實。至於黎，法官認為黎事前已得知案發一帶混亂，人流稀疏，黎卻營業至深夜，在混亂情況下才接女友，不合常理。

法官續指，警方展開圍捕前，與示威者已對峙至少1小時，其間示威者投擲逾250枚汽油彈，警方亦發射催液彈和布袋彈等還擊，即使離暴動現場較遠的人亦必定可留意到，常人會感到害怕陷入險境而盡快離開。

法官認為，案發時交通停頓及商鋪已閉門，被告卻刻意前往暴動現場，加上警方圍捕前已多番作出警告，被告有足夠時間離開暴動現場，另憑被告衣著裝備裁定2人刻意留守壯大示威者聲勢，裁定2人罪成。法官因不肯定陳管有索帶的唯一意圖是用作摧毁或損壞財產，裁定此罪脫。

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記者：陳曉欣

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