【新春活動】全港4個海濱設置新春裝置 4大海上觀光活動推優惠
社會 18:24 2023/01/12
今年新春適逢大部分防疫措施獲放寬，旅發局將推出多項慶祝活動，包括全港4個海濱設置以「福兔」及維港為主題的新春裝置，多項海上觀光活動亦會推出優惠，灣仔新海濱 「鴨仔船」平日半價。
活動由1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五），一連18日於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置，當中中環碼頭樓頂將放置巨型福兔，與大家打招呼迎新歲；金鐘添馬公園亦變成花海，七彩燈光照射下，帶領市民多角度欣賞維港天際線。
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在新春期間，多個海上觀光項目一同推出維港遊優惠，包括：
天星小輪 「旅兔行大運」
- 八五折優惠，成人每位 127.5 港元；優惠票每位 102 港元
- 「小水手體驗遊」八五折優惠，1 位小童及 1 位成人 680 港元（於訂票時註明「CNY2023」）
灣仔新海濱 「鴨仔船」
- 平日半價優惠，二人船 100 港元；四人船 140 港元
- 周六日及公眾假期九折優惠，二人船 180 港元；四人船 252 港元
鴨靈號票價低至七折優惠
- 日間：成人、小童及長者每位 138 港元
- 晚間：成人、小童及長者每位 168 港元
Walla Walla 歷史文化遊
- 平日票價七折每位 100 港元
- 周六日及公眾假期票價半價：每位 140 港元
- 每 5 人預約，即享額外八折優惠
此外，每晚8時上演的「幻彩詠香江」即日起至2月5日元宵節，增添多元燈光效果；乘坐天星小輪更隨時遇上「福兔」同遊維港。
旅發局總幹事程鼎一表示，今年旅發局新春賀年慶祝為通關後首個大型活動，特別以維多利亞港為主題，打造多個新春全新互動景點，誠邀市民及各地旅客從多角度遊維港，感受香港新春喜慶，兔年行大運。
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責任編輯：陳麗娜