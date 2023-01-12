  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春活動】全港4個海濱設置新春裝置　4大海上觀光活動推優惠

社會 18:24 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

(旅發局提供)

今年新春適逢大部分防疫措施獲放寬，旅發局將推出多項慶祝活動，包括全港4個海濱設置以「福兔」及維港為主題的新春裝置，多項海上觀光活動亦會推出優惠，灣仔新海濱 「鴨仔船」平日半價。

活動由1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五），一連18日於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置，當中中環碼頭樓頂將放置巨型福兔，與大家打招呼迎新歲；金鐘添馬公園亦變成花海，七彩燈光照射下，帶領市民多角度欣賞維港天際線。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在新春期間，多個海上觀光項目一同推出維港遊優惠，包括：

天星小輪 「旅兔行大運」

  • 八五折優惠，成人每位 127.5 港元；優惠票每位 102 港元
  • 「小水手體驗遊」八五折優惠，1 位小童及 1 位成人 680 港元（於訂票時註明「CNY2023」）

灣仔新海濱 「鴨仔船」

  • 平日半價優惠，二人船 100 港元；四人船 140 港元
  • 周六日及公眾假期九折優惠，二人船 180 港元；四人船 252 港元

鴨靈號票價低至七折優惠

  • 日間：成人、小童及長者每位 138 港元
  • 晚間：成人、小童及長者每位 168 港元

Walla Walla 歷史文化遊

  • 平日票價七折每位 100 港元
  • 周六日及公眾假期票價半價：每位 140 港元
  • 每 5 人預約，即享額外八折優惠

此外，每晚8時上演的「幻彩詠香江」即日起至2月5日元宵節，增添多元燈光效果；乘坐天星小輪更隨時遇上「福兔」同遊維港。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年旅發局新春賀年慶祝為通關後首個大型活動，特別以維多利亞港為主題，打造多個新春全新互動景點，誠邀市民及各地旅客從多角度遊維港，感受香港新春喜慶，兔年行大運。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【南韓旅遊】Trip.com推江原道住宿及玩樂優惠　滑雪套票低至6折【1.13開搶】
今日 16:10
【南韓旅遊】Trip.com推江原道住宿及玩樂優惠　滑雪套票低至6折【1.13開搶】
【新春盆菜】6間酒店盆菜按年加價　九龍酒店龍逸軒漲幅26%售3,300元
今日 13:40
【新春盆菜】6間酒店盆菜按年加價　九龍酒店龍逸軒漲幅26%售3,300元

你可能感興趣

【南韓旅遊】Trip.com推江原道住宿及玩樂優惠　滑雪套票低至6折【1.13開搶】
今日 16:10
【南韓旅遊】Trip.com推江原道住宿及玩樂優惠　滑雪套票低至6折【1.13開搶】
【新春盆菜】6間酒店盆菜按年加價　九龍酒店龍逸軒漲幅26%售3,300元
今日 13:40
【新春盆菜】6間酒店盆菜按年加價　九龍酒店龍逸軒漲幅26%售3,300元
著數優惠 防疫措施 公園 歷史科 天星小輪 出入境管制 金鐘 歷史文化 中環

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】
17:11 2023/01/11
【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】