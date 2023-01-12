【新春活動】全港4個海濱設置新春裝置　4大海上觀光活動推優惠

▲ (旅發局提供)

今年新春適逢大部分防疫措施獲放寬，旅發局將推出多項慶祝活動，包括全港4個海濱設置以「福兔」及維港為主題的新春裝置，多項海上觀光活動亦會推出優惠，灣仔新海濱 「鴨仔船」平日半價。

活動由1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五），一連18日於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置，當中中環碼頭樓頂將放置巨型福兔，與大家打招呼迎新歲；金鐘添馬公園亦變成花海，七彩燈光照射下，帶領市民多角度欣賞維港天際線。

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在新春期間，多個海上觀光項目一同推出維港遊優惠，包括：

天星小輪 「旅兔行大運」

八五折優惠，成人每位 127.5 港元；優惠票每位 102 港元

「小水手體驗遊」八五折優惠，1 位小童及 1 位成人 680 港元（於訂票時註明「CNY2023」）

灣仔新海濱 「鴨仔船」

平日半價優惠，二人船 100 港元；四人船 140 港元

周六日及公眾假期九折優惠，二人船 180 港元；四人船 252 港元

鴨靈號票價低至七折優惠

日間：成人、小童及長者每位 138 港元

晚間：成人、小童及長者每位 168 港元

Walla Walla 歷史文化遊

平日票價七折每位 100 港元

周六日及公眾假期票價半價：每位 140 港元

每 5 人預約，即享額外八折優惠

此外，每晚8時上演的「幻彩詠香江」即日起至2月5日元宵節，增添多元燈光效果；乘坐天星小輪更隨時遇上「福兔」同遊維港。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年旅發局新春賀年慶祝為通關後首個大型活動，特別以維多利亞港為主題，打造多個新春全新互動景點，誠邀市民及各地旅客從多角度遊維港，感受香港新春喜慶，兔年行大運。

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責任編輯：陳麗娜