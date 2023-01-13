【豬隊友】畫超市平面圖+製購物清單 醒目太太避免豬隊友買錯食物

▲ 人妻避免豬隊友老公買錯貨物，精心炮製圖文並茂的購物清單及超市平面圖。

相信不少事務繁忙的人妻，都會搵豬隊友的老公幫忙買東西，但往往都會買錯牌子或買漏物品，最終卻是幫倒忙！外國一名人妻，為免老公買錯或買漏東西，精心炮製一份圖文並茂的購物清單，更細心繪畫超市平面圖，老公只要跟著做，便可以順利完成購物任務，豬隊友都可以變神隊友！

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該名外國太太Melinda，早前在TikTok上載了一條短片，影片中看到她先把需要購買的貨物彩色列印，並剪下了牛油果、雞蛋、乳酪、pizza 等物品的照片張貼到清單上，在旁更寫上貨品牌子、價錢及數量等資料，其後她再展示了另一張手繪的超級市場的平面圖，更列明貨物擺放位置，這樣老公就不會迷路，更可以完成購物任務！

Melinda強調，「請記住，這只是個玩笑！」，這條看似認真的搞笑影片收到了 10,000 多條評論，觀看次數已超過 820 萬次。看過短片的網民大讚Melinda的主意很好，是一件有趣的事情，「購物清單是一個節省時間的好主意，而且對孩子來說也是理想的選擇」、「這對某些人來說實際上是天才」、「這是一個好主意，可以讓孩子們幫忙，讓孩子們在去雜貨店購物時更加獨立」、「至少他不會繞著圈子走來走去尋找東西」，有網民指Melinda花一點心思，便可以節省自己去超市的時間。而Melinda則表示這次只是跟網民分享老公平日的「困境」，而她也不會每次製作這個購物清單！

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責任編輯︰王明芳