  • 22°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舒緩喉痛】確診喉嚨痛如刀割　中醫教簡易製作蜂蜜檸檬水紓緩不適

醫生診症室 11:10 2023/01/13

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

確診喉嚨痛如刀割，中醫教簡易製作蜂蜜檸檬水紓緩不適。

近日新冠肺炎疫情升溫，不少人確診後都出現喉嚨疼痛的症狀，嚴重者更是如被刀割、吞食玻璃的程度。Facebook醫道惠民就此撰文，教大家如何以一杯熱飲減輕症狀。

最新影片推介：

蜂蜜檸檬水

  • 材料：蜂蜜、檸檬、玻璃瓶

製作步驟：

  • 1. 用煮沸的水高溫消毒玻璃瓶，晾乾備用。
  • 2. 檸檬洗淨後抹乾，切成薄片。
  • 3. 在玻璃瓶內交替放入蜂蜜和檸檬片，最後用蜂蜜淹過所有檸檬片即成。冷藏保存，3天後即可享用。
  • 4. 以溫水沖服。

小貼士：體質偏寒者，亦可配合適量生薑汁飲用。如有疑問及症狀嚴重，請向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

蜂蜜的功用

蜂蜜性甘，平，歸肺、脾、大腸經，有補中緩急，潤肺止咳，滑腸通便的作用。除了能減輕喉痛的症狀，也對止咳有幫助。

檸檬的功用

檸檬性酸，甘，歸胃、肺經，有生津止渴、祛暑等作用，可用於改善咽痛口乾的症狀。

文章獲《醫道惠民》授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《確診新冠後喉痛如刀割？！😣 小妙招輕鬆減輕症狀！💡》

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【湯水食譜】護士媽媽推介喉嚨痛救星　蘋果雪梨煲魚腥草做法簡單有效
17:06 2023/01/04
【湯水食譜】護士媽媽推介喉嚨痛救星　蘋果雪梨煲魚腥草做法簡單有效
【清腸胃】過時過節食大餐易食滯肚屙　中醫教4款食療助清腸胃
20:00 2022/12/23
【清腸胃】過時過節食大餐易食滯肚屙　中醫教4款食療助清腸胃
【舒緩喉痛】染疫後喉嚨痛如刀割 營養師推薦10款簡單食材紓緩痛症
13:52 2022/03/11
【舒緩喉痛】染疫後喉嚨痛如刀割 營養師推薦10款簡單食材紓緩痛症

你可能感興趣

【湯水食譜】護士媽媽推介喉嚨痛救星　蘋果雪梨煲魚腥草做法簡單有效
17:06 2023/01/04
【湯水食譜】護士媽媽推介喉嚨痛救星　蘋果雪梨煲魚腥草做法簡單有效
【清腸胃】過時過節食大餐易食滯肚屙　中醫教4款食療助清腸胃
20:00 2022/12/23
【清腸胃】過時過節食大餐易食滯肚屙　中醫教4款食療助清腸胃
【舒緩喉痛】染疫後喉嚨痛如刀割 營養師推薦10款簡單食材紓緩痛症
13:52 2022/03/11
【舒緩喉痛】染疫後喉嚨痛如刀割 營養師推薦10款簡單食材紓緩痛症
中醫師 喉嚨痛 新冠肺炎

最高瀏覽

【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
12:57 2023/01/12
【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
10:41 2023/01/12
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
【四年抱三】陳凱琳+鄭嘉穎四年抱三　Grace昨誕第三胎迎兔年
12:58 2023/01/12
【四年抱三】陳凱琳+鄭嘉穎四年抱三　Grace昨誕第三胎迎兔年