【舒緩喉痛】確診喉嚨痛如刀割　中醫教簡易製作蜂蜜檸檬水紓緩不適

▲ 確診喉嚨痛如刀割，中醫教簡易製作蜂蜜檸檬水紓緩不適。

近日新冠肺炎疫情升溫，不少人確診後都出現喉嚨疼痛的症狀，嚴重者更是如被刀割、吞食玻璃的程度。Facebook醫道惠民就此撰文，教大家如何以一杯熱飲減輕症狀。

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蜂蜜檸檬水

材料：蜂蜜、檸檬、玻璃瓶

製作步驟：

1. 用煮沸的水高溫消毒玻璃瓶，晾乾備用。

2. 檸檬洗淨後抹乾，切成薄片。

3. 在玻璃瓶內交替放入蜂蜜和檸檬片，最後用蜂蜜淹過所有檸檬片即成。冷藏保存，3天後即可享用。

4. 以溫水沖服。

小貼士：體質偏寒者，亦可配合適量生薑汁飲用。如有疑問及症狀嚴重，請向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

蜂蜜的功用

蜂蜜性甘，平，歸肺、脾、大腸經，有補中緩急，潤肺止咳，滑腸通便的作用。除了能減輕喉痛的症狀，也對止咳有幫助。

檸檬的功用

檸檬性酸，甘，歸胃、肺經，有生津止渴、祛暑等作用，可用於改善咽痛口乾的症狀。

文章獲《醫道惠民》授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《確診新冠後喉痛如刀割？！😣 小妙招輕鬆減輕症狀！💡》

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責任編輯：羅嘉欣