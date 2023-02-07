【最正母女】DJ阿正與正媽互揭母女缺點   正媽剖白對女兒最窩心期望        

▲ 阿正與正媽相處輕鬆、舒服。

阿正黃正宜憑搞笑形象入屋，為何她如此搞笑? 原來她有個搞笑媽媽，大家看看正媽的搞笑是否比阿正，有過之無不及?

「我最大的優點是搞笑，我的搞笑遺傳自她(正媽)」」正媽說。

阿正在「膠戰」中扮演癡女，而現實中的阿正又如何? 正媽認為阿正的本性都是搞笑、開心的，但對男性並非如劇中角色的「猴擒」，而在家時都比較靜，不太多講話。

阿正擔心單純正媽易被人欺壓

不過，阿正憶述工作的形象也曾令爸爸吃驚，她指自已很享受擔演逗人開的角色，不過電台節目「癡女正傳」推出之初，正爸並不敢相信這是自已的女兒，從未想過女兒會有如此的一面。

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說回正媽，記者第一次提到欲邀請正媽談及湊大阿正的經歷，但阿正「澄清」說是她湊大正媽，因為阿正兒時經已意識到自已的媽媽與同學們的媽媽很不同:「阿媽仲純過我，我(就讀)小學已經知道這個世界是有人情冷暖、陰暗面，但她的世界很簡單，全是粉紅色，我需要保護她，怕她會受騙、被人利用，每次(社會上)有電話騙案，我就要教她一次........當時我心諗可能是我精過我的媽媽。」

冷不防正媽聽到女兒的話後，突然回應: 「你精D ，我純D！」阿正連忙舉個例子:「有一次我跟她說，非洲(一天)有25小時。」正媽聽罷完全無懷疑便立即回答: 「 咁咪好不公平，點解非洲會多一小時?!」正媽知道被女兒戲弄後辯解: 「我真的信她....因為她是我的女兒。」

正媽: 如果阿正被男友欺負 我會同他打過

阿正發揮她擔任主持的本性，問正媽有什麼想要? 正媽不假思索便答: 「要你囉.....阿正有男朋友當然是更好，但要他是對阿女好，我最怕有人(蝦)我個女，(蝦)佢就同佢打過。」引得大家哈哈大笑，阿正急忙為正媽媽解釋: 「唔好意思! 我阿媽比較原始。」

講到結婚，自然地是正媽比阿正更緊張。阿正說隨緣，現階段專心工作，不急於談戀愛。而正媽當然期望愛女成家立室:「想她生兩個小朋友，但她不想生小孩。」「一講到這個話題就吵架……」阿正急忙轉換話題。

另一個話題是正媽的夢想，仍然是希望一對子女結婚。不過要她談有關自已本人的夢想，她又發揮搞笑本能:「想同另一半開開心心地環遊世界…..但我唔坐得車，會暈浪，但暈都可以旅遊，ring住去吧。」

這叫阿正稍為錯愕:「我不知道她原來會想環遊世界，你想去哪裡?」阿正有所驚訝，於是比編輯更熱心去追問更多，豈料正媽回答:「想返大陸去探親…..或者去歐洲、日本，我去過南韓、台灣。」

兩母女遊南韓 正媽愛上Latte

說到這裡，勾起了她們兩母女的一些甜蜜回憶。「我和她曾經兩人去旅遊。」阿正說著這件往事，正媽便立即偷笑起來，泛起甜絲絲的笑容。

阿正繼續說她倆母女的南韓旅遊，並且投訴:「很攰的，她不可以走太多路、整天要坐，搭地鐵一出閘就問有無椅，她想坐。不過，她比想像中喜歡試新事物，在南韓我去飲咖啡，她叫我也帶同她一起去，自此她愛上了Latte，去我家會著我沖咖啡『我要飲返南韓那杯咖啡』。」訪問場地是一間餐廳，阿正即時煮杯Latte給正媽，正媽頓時甜過飲蜜糖。

對於正媽的環遊世界夢想，阿正承諾會全力支持….金錢，我很難有長假期，支持細佬同父母去旅遊….全力支持他們跟旅行團，我就放心。」

正媽頒囡囡趁年青多作新嘗試

至於阿正的夢想，正媽認為她趁年青，可以作出更多新嘗試。阿正本人都認同: 「趁有力想試多些不同的機會，希望開Talk show、拍戲、唱歌，未必要有成就，想做又開心便可以，所有夢想是想做而又開心的事，必要是enjoy且開心才會做得到，例如開咖啡店。」

做自已想做的事，一個人如果有興趣的事才可以做得長久。「一位著名的髮型師曾經說，只要堅持做好自已鍾意做的事，堅持好你的工作，錢就會來。我不是說要賺大錢，金錢是其次，題是要做的事要喜歡和enjoy，否則無可能長久。金錢是後續的事，現在生活安定些，是金錢不可以凌駕的。」

目前，阿正身兼多職，最愛是哪樣工作? 「做DJ仍是我喜愛做的事，現在做的每件工作都能令我enjoy而又不可取締，演戲有新鮮、刺激感、能發掘自已未曾發現的一面。咖啡生意令我見到自己知性和成熟的一面。」

對於阿正追尋夢想，正媽舉腳贊成: 「梗係支持。」阿正多了新嘗試會更加忙碌、少了見面機會，也不擔心，因為她自從搬出去自己住之後，更加珍惜與家人的相處時間。「她反而錫我們多了，人又成熟了。」

阿正眼中的正媽樂觀純真

正媽性格爽朗，是阿正眼中的優點之一:「她樂觀、純真、心地善良、顧家。」至於在正媽心裡，阿正的優點是: 「讀書很勤力，很叻女、愛錫父母和弟弟，姐弟感情很好.....俾家用。」說罷，正媽立即偷笑。阿正補充:「想家庭和諧記得要俾家用。」

不過，阿正認為正媽的缺點是，煮的食物不適合口味，以及沒有耐性。正媽立即辯解這是女兒揀飲擇食之故，不過正媽知道食物阿正不啱胃口，便會立刻煮其他食物給她。

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正媽正爸透過IG支持女兒

現時，正媽喜歡看IG，是阿正教她用IG，但阿正投訴教了很長時間。「她追蹤我的朋友，她以為俾emoji等於俾like，並且看完貼文要俾支持。曾經有一位我的電台聽眾貼文說愛犬死了，正媽看罷給予100分的emoji。不過，爸爸和正媽一定會like我IG的所有貼文，我不抗拒的。」

即使是數算正媽的缺點，但當中卻滲透著正媽愛女之情。輪到正媽說出阿正的缺點，想了一陣子才想出: 「不執屋、(烏WE)，爸爸都經常投訴她這點，我好心幫她執屋，但反被她投訴我。」

這句引發了兩母女的溫馨鬥咀場面。阿正辯解並且投訴:「因為(你執拾後)找不到......曾經我工作要用的服裝，她放了入床下底，她所放的位很奇怪的，例如食物會放入鞋櫃、鞋連盒放入電視櫃，只要有位，她便會把東西塞進去，所以我不能找回這些東西啊!」

事實上，記者也感覺得到正媽很單純、可愛，而且熱情，就像隔壁的姨姨，在整個訪問過程，更叫人感受到正媽對阿正是非常愛護、欣賞，並以她為傲。

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記者: 殷鳳萍

(嗚謝Harlan's Bar & Restaurant，及Kaika Sushi & Teppanyaki提供拍攝場地。)