【嫁女定賣女】準新郎被索1888萬禮金及物業　女方：禮金不夠不懂得珍惜

▲ 嫁女定係賣女呢?

傳統婚嫁要過大禮，禮金的多與少視乎男家實力。內地一名自稱上海嚴公子的網友，在網上發問「大家覺得江西的女生怎麽樣？」，並道出詳情指前女友是江西人，二人已到談婚論嫁的階段，惟女家「獅子開大口」，索近億元禮金，包括1,888萬現金禮金、事主名下約4,500萬物業等，原未來外父更斥：「才要你家產的五分之一呢！」他直言禮金令他感「窒息」，又指江西女子嫁女禮金根本「上不封頂，就是說李嘉誠他們都要榨乾」，最終兩人分手收場。

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上海嚴公子列出女家要求的7項禮物清單:

1.1,888萬彩禮；

2.男方家在上海4,500萬的房子過戶給女方；

3.在江西老家買一套幾百萬的房寫女的名字；

4.女方上百個親戚每人給10萬紅包共千萬；

5.女兒每生一個孩子給1000萬現金加不少於2000萬房產；

6.上百親朋頭等艙機票觀禮；

7.金銀珠寶。

他指，前女友是江西人，二人在國外共同生活了幾年，原以為可以共度一生。二人畢業回到上海後，他考慮要和女友結婚，開始盤算禮金的事宜，他心想自己家庭條件還不差，可以給女方100萬現金，再加一套市中心房產，甚至在女方父母那邊買一套房，寫上女方的名字。

不答應條件遭大罵

豈料條件未獲女家接納，未來外父開出更高的條件，要求給予1,888萬現金（人民幣、下同）、約4,500萬共住物業必須過戶到女兒名下，並在娘家居住的城市多買一套房，讓女兒探親時居住，還得給每位親戚10萬紅包、頭等艙機票，外加金銀珠寶等。更加離譜的是，女方更要求二人婚後每生1個孩子要獎勵1,000萬和不少於2,000萬的房產，要求令嚴公子震驚。

他又說曾向女家提出他原先打算的聘禮事項，惟結果遭對方大罵

禮金不給夠，你不會珍惜!

女兒外嫁沒有娘家撐腰必須有保障等

後來嚴公子與女友都因為禮金事宜不斷爭吵，最後女友搬回父母家居住。未幾上海有長達3個月封城，而封城期間，女友不滿消耗盡自己的耐性與情意，最終在解封後，二人去年7月提出分手，強調「這輩子都不會復合」。

而嚴公子的發文「1888萬禮彩」則成微博熱搜榜之一，網友紛紛留言:「「女家索價太誇張」、「他就算是財神爺，也頂不住啊」、「娶女明星都夠了」、「好悲哀，女兒被父母當搖錢工具還不自知」、「女家父母的價值觀……」、「先分手都好，免得結後才分」。

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責任編輯︰王明芳