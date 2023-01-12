【超市大搜查】12款湯圓熱量大比拼　營養師教2招食湯圓不增磅

▲ 12款湯圓熱量大比拼，營養師教2招食湯圓不增磅。

農曆新年少不了吃湯圓，寓意一家人團團圓圓。Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC指出，湯圓卡路里驚人，3粒的熱量與1碗飯相若。為此，她比較了市面12款湯圓的熱量，供大家選購時參考。

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Miss JC於Instagram專頁分享，湯圓的熱量並不低，進食3粒的熱量與與1碗飯相若，如加上煮湯圓的糖水，熱量隨時等於1份正餐。

她列出12款湯圓的熱量，當中就以小寧波奶黃湯圓的熱量最低，每粒為25卡路里。點擊下圖查看12款湯圓的熱量：

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另外，她亦分享了2個吃湯圓不致肥貼士：

每次吃湯圓不超過5粒，正餐也應減少澱粉質攝取

煮湯圓時避免在湯底中加入過多糖分

內容獲「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」授權轉載。

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營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：沈佩珊