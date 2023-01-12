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【超市大搜查】12款湯圓熱量大比拼　營養師教2招食湯圓不增磅

食用安全 19:38 2023/01/12

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

12款湯圓熱量大比拼，營養師教2招食湯圓不增磅。

農曆新年少不了吃湯圓，寓意一家人團團圓圓。Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC指出，湯圓卡路里驚人，3粒的熱量與1碗飯相若。為此，她比較了市面12款湯圓的熱量，供大家選購時參考。

最新影片推介：

Miss JC於Instagram專頁分享，湯圓的熱量並不低，進食3粒的熱量與與1碗飯相若，如加上煮湯圓的糖水，熱量隨時等於1份正餐。

她列出12款湯圓的熱量，當中就以小寧波奶黃湯圓的熱量最低，每粒為25卡路里。點擊下圖查看12款湯圓的熱量：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

另外，她亦分享了2個吃湯圓不致肥貼士：

  • 每次吃湯圓不超過5粒，正餐也應減少澱粉質攝取
  • 煮湯圓時避免在湯底中加入過多糖分

內容獲「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」授權轉載。

-----------

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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責任編輯：沈佩珊

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