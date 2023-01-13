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【美食速報】Häagen-Dazs™賀年全盒紅棗年糕造型雪糕蛋糕賀新禧

休閒消費 12:54 2023/01/13

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為迎接新春，Häagen-Dazs™ 精心設計兩款賀年雪糕蛋糕，一款是滿載傳統特色的賀年全盒「新年盛宴」，另一款是紅棗年糕造型「年年糕昇」，玩味十足之餘為新春帶來好兆頭。

Häagen-Dazs全新賀年蛋糕「新年盛宴」，賀年全盒造型設計仿真度極高，以洋溢節慶氣圍的紅色、金色為主，由八件雪糕蛋糕堆砌而成，每件用吉祥結、福到、金桔等喜氣洋洋的裝飾作點綴，祝福各位來年盆滿缽滿、大吉大利！

最新影片推介: 

預先切好的雪糕蛋糕方便親友拜年時分享，口味包含了最新扭紋脆脆系列：紅桑子 x 朱古力蛋糕雪糕、香芒熱情果雪糕、黑糖奶茶雪糕以及呍呢嗱雪糕，有新意之餘亦保留傳統全盒背後蘊藏的真摰祝福。

另一款限定賀年雪糕蛋糕 年年「糕」昇以傳統年糕為主題，年糕造型綴上矜貴的金箔與朱古力紅棗。內裡蘊藏Häagen-Dazs™ 曲奇呍呢嗱雪糕及士多啤梨雪糕，令滋味更添層次，為新年增添好意頭，寓意來年更上一層樓。

臨近新歲，Häagen-Dazs™ 備有兩款新春禮券套裝，套裝分別設有一套12張的25港元現金禮券（原價300港元）、一套10張的48港元現金禮券（原價480港元)。

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責任編緝:陳珈希

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