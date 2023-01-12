【港深合作】曾湃︰將營造港人港企在前海「無差異感」營商、生活環境

▲ 前海管理局在港舉辦宣介會。（趙居逸攝）

《前海方案》公布逾年，前海管理局今日在港舉辦政策宣介會，介紹前海最新政策和發展機遇，吸引逾300名嘉賓出席，包括兩地政界及商界領袖。

推前海全球服務商計劃招商

會上，前海管理局常務副局長黃曉鵬介紹了方案發布一年以來，前海的新發展、新機遇，包括去年11月發布的「前海全球服務商」計劃，即透過稅務優惠、獎勵、支持政策等，招引在細分領域全球前50、國內前20的金融、商貿物流、信息、科技、文化創意、商務、航運、公共服務8大全球服務商，計劃到2025年引進和培育300家以上的全球現代服務商。又提到會啟動建設首批深港國際風投創投、天然氣貿易、融資租賃、跨境電商、涉稅服務業、高端智庫等六大集聚區，強調未來商機無限。

前海管理局局長曾湃在致辭中表示，將主動對接香港、服務香港，圍繞金融、法律、商貿物流等香港現代服務業優勢產業，健全深港合作機制，營造港人港企在前海「無差異感」營商環境、生活環境。

政制及內地事務局局長曾國衞致表示，在前海大幅擴區以及特區積極發展北部都會區的情況下，港深兩地的互動和合作必定會更為緊密。強調會支持社會各界抓緊前海擴區帶來的機遇，呼籲好好把握通關時機，到前海開拓商機。

陳浩濂︰爭取港執業會計師納前海高端人才政策

財庫局副局長陳浩濂則談及香港和前海在金融方面的合作機遇。陳浩濂表示，會繼續與業界和內地當局，探討擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，包括跨境雙向人民幣貸款、發債、本外幣資金池等「六個跨境」金融合作。

陳浩濂透露，正爭取讓香港保險業，在短期內於前海等大灣區內地城市，成立保險售後服務中心。為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等支援。又與前海管理局探討進一步便利香港會計師在前海合作區執業的措施，爭取把香港執業會計師，納入前海的高端人才政策。

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記者：趙居逸