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【特首政策組】李家超︰特首政策組正組隊　同時協助籌組行政長官顧問團

政治 21:27 2023/01/12

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李家超表示，特首政策在正在籌組中。（政府新聞署供圖）

特首李家超表示，特首政策組正在籌組團隊，也正協助籌組行政長官顧問團，邀請來自不同領域的社會翹楚，以及有廣泛脈絡、能力的人士參與。

李家超今日出席民主思路周年籌款晚宴時表示，成立特首政策組是一個重要的「治理體系」建設，期望政策組擔當倡議及協助制定長遠和策略性政策的角色，在掌握香港民情的同時，也要緊貼國家發展，適時以及審時度勢，了解國際關係和形勢，作出相關分析和建議。

他透露，政策組正在籌組團隊，包括按需要委任來自不同界別的社會人士作為顧問，就不同議題出謀獻策，組長黃元山正向不同人士、組織和智庫招手，亦有不同人士主動表達有興趣幫忙。

李家超認為，除了要向外面「搶人才」之外，更重要的是要培育本地人才，認為在「愛國者治港」的原則下，優秀的政治人才對香港未來發展非常重要。又鼓勵不同團體、智庫和政黨，繼續凝聚更多香港青年，為香港作貢獻。

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責任編輯：趙居逸

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