【兔年文昌】提升小朋友讀書運老師緣　師傅教10招催旺兔年文昌桃花位

▲ 玄學師傅鄭景文分享10招提升小朋友讀書學習力。

爸媽們想小朋友在2023兔年好似兔仔聰明伶俐、人見人愛，可以催旺文昌位及桃花運，玄學師傅鄭景文跟TOPick讀者分享10招，不妨參考一下，當然，小朋友努力、爸媽的協助都很重要。

究竟在玄學風水角度，「文昌」是甚麼？玄學師傅鄭景文解釋，文昌位代表提升個人的名譽、讀書、考試及面試之外，很多人都不知它亦代表計數和創作，所以催旺了會帶動文昌。

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文昌位在全屋中央

今年兔年的文昌位飛落了中宮，中宮即是一間屋最正中的地方。有家長問道，小朋友需要在每年跟著飛調的文昌位去讀書溫習，即兔年的文昌位如果在家中間的飯廳，小朋友要否變成在飯廳讀書。鄭景文師傅指出不需要，小朋友只需要去回巒頭文昌位讀書就可以，即小朋友固定維持在書房/自己房溫書就可以，而可在擺位、格局上留意去提升讀書運。

催旺文昌位有助讀書運上揚，小朋友集中力大增，溫習更有效率，測驗考試就事半功倍！除了留意文昌位，鄭景文師傅亦指出可以在增加小朋友桃花運，健康運都可留意，以下10招有助提升小朋友讀書運和老師緣。

1. 如果文昌位飛落「中宮」，可以用水和木催旺它，例如如剛好在飯廳可以放藍色、綠色或黑色枱墊，助讀書集中些。

2. 文昌位或可擺4支文昌竹作點綴，如不喜歡植物，可以放4支樽裝水在一旁，間中飲用，之後添回就可以。

3. 文昌位最忌火，所以千祈不要放屬火的顏色，包括紅色、紫色和橙色。

4. 巒頭文昌位一定是讀書的地方，書枱上不妨考慮放4支毛筆，古語有云，「一四同宮，發科名之顯」，有利讀書文昌， 毛筆連座放在左手邊。

5. 左手邊青龍位，不太喜歡青龍位有缺，如果要專心些讀書，左手邊放多些物品，除了獎項之外，可以放多些書，有些人會放綠色細小的文昌塔在左手邊，有助小朋友的心定些。

6. 想小朋友讀書專心些都要留意門口，如果門口剛好在書桌的正前方、旁邊很近書桌，讀書時最好關門。

7.書桌的擺位很重要，書枱面向窗那面會更理想。

桃花與健康運up

為何小朋友要增加桃花運？鄭景文師傅解釋，桃花是有關人與人之間的交流和溝通，催旺有好處，可以拉近小朋友跟老師、同學、朋友和家長的溝通，聰明伶俐，自然人緣好，讀書都好些。而小朋友健康都很重要，身體不適又怎可以上學讀書呢？

1. 今年的桃花位在西南面「坤宮」，可以在裡面放多些白色、金色、銀色、灰色，甚至金屬的物品都可以。

2. 又或桃花不妨放6支樽裝水，所謂「一六共宗」能夠催旺桃花。

3. 小朋友不想常請病假，可留意今年流年病位在正東，「二黑病符」位，要洩病星可以放置金屬及圓形的東西，如圓形的獎牌獎盃。

最後，提提各位父母，玄學有很久歷史及參考價值，但是各位小朋友不可懶惰，自身努力讀書少不得。

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記者︰顏紫燕