【港鐵撞甩車門】乘客自行行路軌逃生　港鐵：職員及車長對「車尾」演繹不同

去年11月13日港鐵油麻地站發生列車出軌，車門遭撞脫事故。港鐵今日(12日)公布調查報告，指事發時金屬護欄用作固定位置的螺栓和螺母「嚴重腐蝕」，導致護欄結構不穩，以致事發時護欄傾斜進入列車路徑範圍。引致列車撞上並脫軌，揭發港鐵未有妥善維護金屬護欄，沒有安排針對其檢查的維修指引。港鐵表示，將會透過全面軌道旁結構裝置及相關設施檢視，以及全面資產管理檢討，包括加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。

事故中一列列車與一個移位的永久固定軌旁金屬護欄碰撞，導致第一卡車前輪軸偏離路軌及有兩對車門移位。報告指出，12組固定涉事金屬護欄組件的螺栓和螺母因隧道滲水，出現嚴重腐蝕情況，而基座內部沒有暴露的空隙和螺栓有較廣泛的腐蝕，導致螺栓無法緊固在地面上，使金屬護欄不能固定在地上，導致其結構不穩，當隧道壁上2組已腐蝕的螺栓斷掉後，金屬護欄因此傾斜並進入列車路徑的範圍。

報告解釋，金屬護欄及其部件是永久固定結構，設計於1978年，本身目的是防止任何偏離路軌的列車進入隧道凹位範圍，減少事故發生時對凹位內其他設備的損 壞，在鐵路網絡中並不普遍。報告認為港鐵的資產管理系統的土木結構分類不夠精細，未有包含此類金屬護欄，亦未有就涉事護欄及類似設計的裝置作出登記，以致沒有安排針對其檢查的維修指引，亦沒有定期評估護欄狀況及對列車營運的影響。因此，滲水對護欄的影響沒有引起人員的特別注意以作匯報。

當事故中有沿路軌旁疏散路徑步行至旺角站。報告亦提到，當日疏散列車乘客時，車務控制中心和列車車長溝通疏散安排時，對「車尾」的演繹有所不同，因此車廂廣播建議乘客在職員協助下經「車尾」下車；而由於列車控制電綫因事故受損，職員未能即時知悉乘客打開緊急出口斜道。

委員會建議，在所有列車增加功能，當緊急出口斜道被使用時，列車會向車務控制中心直接發出警報，亦要加強車務控制中心和列車人員培訓，事故溝通期間要使用標準用語，更有效地通知乘客疏散安排，以及提升事故期間車站的乘客資訊發佈，以及檢討免費接駁巴士路綫安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒