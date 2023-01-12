【法律執業者修例】律政司考慮兩方案修例　政界質疑「一刀切」不符釋法精神

▲ 律政司司長林定國撰文已提到，海外律師參與涉國安案作出限制，最終會採取一刀切或以個別個案申請等其他方式處理。（經濟日報資料圖片）

香港國安委發聲明支持港府盡快就《法律執業者條例》提出修訂。律政司司長林定國撰文已提到，有強烈意見認為應修例，對海外律師參與涉國安案作出限制，最終會採取一刀切或以個別個案申請等其他方式處理，將由國安委開會討論後定奪。

有指律政司內部早已啟動修例工作，目標是今年上半年完成，據了解，所謂「一刀切」，即凡屬國安法檢控的案件，便禁止海外律師參與處理，而一些非國安法、但控罪本身或可能涉及國安元素的案件，料亦包括在內，例如一些煽動罪案件。

另一方案則是訂立機制，逐個個案審批，即按人大常委釋法的精神修訂條例，要求當國安法案件、或一些涉及含國安元素的案件，需要聘請海外法律代表時，先獲國安委同意，再交法庭決定。

人大常委譚耀宗認為應該「一刀切」，一律禁止海外律師參與國安法案件，法例寫得清楚就沒有批不批的問題，一切依法律做，又相信黎智英案的海外律師不會獲批，「否則就不需要做這麼多程序出來」。他認為，修例毋須諮詢公眾，因社會先前已有很多討論。

不過，有政界人士質疑，人大釋法內容提到涉及國安法案件，如果聘請海外律師，應當取得特首發出的證明書，本身就有一個由特首認定的機制，而「一刀切」方案好像與釋法的精神不太相符，坦言感到「有點奇怪」。

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責任編輯：區綽彥