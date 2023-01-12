  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 23:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法律執業者修例】律政司考慮兩方案修例　政界質疑「一刀切」不符釋法精神

政治 22:45 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

律政司司長林定國撰文已提到，海外律師參與涉國安案作出限制，最終會採取一刀切或以個別個案申請等其他方式處理。（經濟日報資料圖片）

香港國安委發聲明支持港府盡快就《法律執業者條例》提出修訂。律政司司長林定國撰文已提到，有強烈意見認為應修例，對海外律師參與涉國安案作出限制，最終會採取一刀切或以個別個案申請等其他方式處理，將由國安委開會討論後定奪。

有指律政司內部早已啟動修例工作，目標是今年上半年完成，據了解，所謂「一刀切」，即凡屬國安法檢控的案件，便禁止海外律師參與處理，而一些非國安法、但控罪本身或可能涉及國安元素的案件，料亦包括在內，例如一些煽動罪案件。

另一方案則是訂立機制，逐個個案審批，即按人大常委釋法的精神修訂條例，要求當國安法案件、或一些涉及含國安元素的案件，需要聘請海外法律代表時，先獲國安委同意，再交法庭決定。

人大常委譚耀宗認為應該「一刀切」，一律禁止海外律師參與國安法案件，法例寫得清楚就沒有批不批的問題，一切依法律做，又相信黎智英案的海外律師不會獲批，「否則就不需要做這麼多程序出來」。他認為，修例毋須諮詢公眾，因社會先前已有很多討論。

不過，有政界人士質疑，人大釋法內容提到涉及國安法案件，如果聘請海外律師，應當取得特首發出的證明書，本身就有一個由特首認定的機制，而「一刀切」方案好像與釋法的精神不太相符，坦言感到「有點奇怪」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【港珠澳大橋】林世雄：「港車北上」今年首季公佈詳情　簡慧敏促結合「一網通辦」便捷申請
21:50 2023/01/11
【港珠澳大橋】林世雄：「港車北上」今年首季公佈詳情　簡慧敏促結合「一網通辦」便捷申請
【財案2023】民建聯倡再派不少於5千元消費券　另派旅客消費券吸客
今日 17:59
【財案2023】民建聯倡再派不少於5千元消費券　另派旅客消費券吸客
【特首政策組】李家超︰特首政策組正組隊　同時協助籌組行政長官顧問團
今日 21:27
【特首政策組】李家超︰特首政策組正組隊　同時協助籌組行政長官顧問團

你可能感興趣

【港珠澳大橋】林世雄：「港車北上」今年首季公佈詳情　簡慧敏促結合「一網通辦」便捷申請
21:50 2023/01/11
【港珠澳大橋】林世雄：「港車北上」今年首季公佈詳情　簡慧敏促結合「一網通辦」便捷申請
【財案2023】民建聯倡再派不少於5千元消費券　另派旅客消費券吸客
今日 17:59
【財案2023】民建聯倡再派不少於5千元消費券　另派旅客消費券吸客
【特首政策組】李家超︰特首政策組正組隊　同時協助籌組行政長官顧問團
今日 21:27
【特首政策組】李家超︰特首政策組正組隊　同時協助籌組行政長官顧問團
政治 國安法 林定國 律政司 人大釋法 香港 人大常委

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
今日 10:41
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
【四年抱三】陳凱琳+鄭嘉穎四年抱三　Grace昨誕第三胎迎兔年
今日 12:58
【四年抱三】陳凱琳+鄭嘉穎四年抱三　Grace昨誕第三胎迎兔年