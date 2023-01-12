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【轉售口服藥】政府：確診市民求醫後轉售口服藥屬違法　醫管局推新招將藥物包裝盒移除

社會 22:51 2023/01/12

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(資料圖片)

內地於實施「新十條」防疫措施後，疫情於近月升溫。近日有傳媒報道指，有確診市民求醫領取新冠口服藥後違法轉售牟利。政府發言人今日（12日）表示，若在診症後獲處方新冠口服藥物，應按醫生指示服用，並完成整個療程。他們切勿將有關藥物轉交或轉售予他人，否則即屬違法。

政府表示，醫管局已採取一系列措施，防止新冠口服藥物被非法轉售。其中只會為符合臨床指引和合適的病人處方新冠口服藥物。，病人在接受指定診所或遙距診症服務前，亦需要提供身份證等證明文件，並出示確診證明，作核實病人身分之用。 醫生會根據病人描述的症狀、病史等臨床情況評估病人是否適合處方新冠口服藥物。公立醫院藥劑部亦已採取新措施，在配發新冠口服藥物前，會先將包裝盒移除，防止藥物被整盒轉售。

發言人指，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面合法銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

發言人強調，現時只有兩款分別由兩間藥物製造商，分別是輝瑞的帕克斯洛維德「Paxlovid」，以及默沙東的莫納皮拉韋「Molnupiravir」，獲註冊為香港藥劑製品。兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構及醫生供應，病人亦只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物。管理局考慮到使用該兩款註冊新冠口服藥物時，需注意有關病人是否適用，以及相關禁忌和可能出現的副作用等因素，因而於註冊條件加入相關特設限制。

發言人提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。政府有既定機制監察市場上銷售的藥劑製品，並會透過不同的渠道收集情報，如發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品，會即時展開調查，如現任何違規行為，必定會依法處理。

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記者：陳展棋

 

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